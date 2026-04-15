Це суверенне право Німеччини: чи дійсно чоловіків можуть повернути в Україну

У Німеччині перебуває близько 350 тисяч біженців-чоловіків з України

Є кілька причин, чому Німеччина могла ухвалити рішення про обмеження кількості українських чоловіків на своїй території. Як розповіли "Телеграфу" політичні експерти, заява канцлера Фрідріха Мерца спрямована як на німців, так і на українське керівництво та має політичний та моральний аспекти.

Що треба знати:

Німеччина обмежить прихисток для українських чоловіків та буде сприяти їхньому поверненню в Україну

Заява Мерца спрямована також і на внутрішню аудиторію його країни

Берлін не хоче переховувати ухилянтів, одночасно надаючи Україні найбільшу військову допомогу

Два запити німецької політики, які стали причиною заяв Мерца

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зазначив, що заявами про заборону перебування українських чоловіків на території Німеччини, Мерц відповідає двом важливим запитам в німецькій політиці.

Як він може говорити про посилення відповідальності німецьких громадян за захист своєї країни та давати притулок тим, хто поїхав від війни? І є ще один принциповий момент: Німеччина справді сьогодні знаходиться на першому місці в світі щодо воєнної та фінансової допомоги Україні й тому може говорити про ефективність української оборони, Олександр Леонов

Проте, переконаний він, водночас в цих заявах, хоча й непрямо, є й визнання повного провалу президента України Володимира Зеленського як Верховного головнокомандувача щодо організації мобілізації. Тому це також й тиск на українського президента з вимогою говорити та робити щось на цьому напрямі.

Що про повернення "євроухилянтів" думає ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар, директор НАНЦ Євген Дикий, читайте на "Телеграфі": Не хочеш боронити країну — здавай паспорт: Дикий жорстко висловився про чоловіків за кордоном

Скільки українців перебуває у Німеччині.

У рішенні Німеччини є політичний та моральний аспекти

Народний депутат Богдан Яременко зазначає, що в українських чоловіків, яким можуть відмовити у притулку в Німеччині, є можливість оскаржувати порушення своїх прав в судах (якщо вони вважатимуть, що їхні права порушено). Він вбачає в цьому рішенні два моменти — політичний та моральний.

Загалом, напевно, в цьому рішенні є політична складова — "втома" від мігрантів та правова і моральна, яка полягає у тому, що коли ти можеш тримати в руках зброю, а на твою країну напали, то ти мусиш обороняти свою країну, а не захищати свої права в чужій, — каже він

Українець на території Німеччини може захистити свої права

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член фракції "Слуга народу" Олександр Мережко пояснив "Телеграфу", що питання надання чи ненадання притулку регулюються внутрішнім правом країни. Це суверенне право Німеччини визначати, хто має право на притулок на її території.

Ми не можемо на це суттєво вплинути. Разом з тим, іноземець, який перебуває тимчасово в Німеччині, може захистити свої права. Наприклад, шляхом звернення до суду або використовуючи інші засоби правового захисту, — наголосив нардеп

Що сказав Мерц про українських чоловіків у Німеччині

Під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Мерц сказав, що Німеччина обмежуватиме кількість українських чоловіків, які шукають притулку у країні. Берлін сприятиме їхньому поверненню додому.

"Ми будемо тісно співпрацювати (з Україною, — ред.) у питаннях, що стосуються українських громадян, які шукали притулку в нашій країні, і сприятимемо їхньому поверненню додому … Надзвичайно важливо, щоб ці чоловіки були на місці й допомагали своїй країні", — заявив він

Скільки українців зараз перебуває в Німеччині

Станом на 9 березня 2026 року в Німеччині перебувало 1,34 млн українців, які виїхали через війну. Чоловіків — 349,5 тис. та 500,4 тис. жінок віком 18–63 років. За рік кількість чоловіків призовного віку зросла приблизно на 52 тис. (з 297,7 тис. до 349,5 тис.), а жінок — приблизно на 24 тис.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія розповів "Телеграфу", що реформа мобілізації перебуває на завершальному етапі й невдовзі буде представлена парламенту та суспільству. Два мільйони ухилянтів знімуть можуть зняти з розшуку.