Это суверенное право Германии: действительно ли мужчин могут вернуть в Украину

В Германии находится около 350 тысяч беженцев-мужчин из Украины

Есть несколько причин, по которым Германия могла принять решение об ограничении количества украинских мужчин на своей территории. Как рассказали "Телеграфу" политические эксперты, заявление канцлера Фридриха Мерца направлено как на немцев, так и на украинское руководство и имеет политический и моральный аспекты.

Что нужно знать:

Германия ограничит предоставление убежища для украинских мужчин и будет способствовать их возвращению в Украину

Заявления Мерца направлены также и на внутреннюю аудиторию его страны

Берлин не хочет прятать ухилянтов, одновременно оказывая Украине наибольшую военную помощь

Два запроса немецкой политики, которые стали причиной заявлений Мерца

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил, что заявлениями о запрете пребывания украинских мужчин на территории Германии Мерц отвечает двум важным запросам в немецкой политике.

Как он может говорить об усилении ответственности немецких граждан за защиту своей страны и приютить тех, кто уехал от войны? И есть еще один принципиальный момент: Германия действительно сегодня находится на первом месте в мире по военной и финансовой помощи Украине и поэтому может говорить об эффективности украинской обороны, Александр Леонов

Однако, убежден он, в этих заявлениях, хотя и косвенно, есть и признание полного провала президента Украины Владимира Зеленского как Верховного главнокомандующего по организации мобилизации. Поэтому это также давление на украинского президента с требованием говорить и делать что-то в этом направлении.

Сколько жителей Украины находится в Германии. Инфографика создана ИИ

В решении Германии есть политический и моральный аспекты

Народный депутат Богдан Яременко отмечает, что у украинских мужчин, которым могут отказать в приюте в Германии, есть возможность обжаловать нарушение своих прав в судах (если они будут видеть в этом нарушение своих прав). Он усматривает в решении Берлина два момента — политический и нравственный.

В общем, наверное, в этом решении есть политическая составляющая — "усталость" от мигрантов и правовая и моральная, которая заключается в том, что если ты можешь держать в руках оружие, а на твою страну напали, то ты должен защищать свою страну, а не защищать свои права в чужой, — говорит он

Украинец на территории Германии может защитить свои права

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, член фракции "Слуга народа" Александр Мережко объяснил "Телеграфу", что вопросы предоставления или непредоставления убежища регулируются внутренним правом страны. Это суверенное право Германии определять, кто имеет право на убежище на ее территории.

Мы не можем на это существенно повлиять. Вместе с тем, находящийся в Германии иностранец может защитить свои права. Например, путем обращения в суд или используя другие средства правовой защиты, подчеркнул нардеп

Что сказал Мерц об украинских мужчинах в Германии

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Мерц сказал, что Германия будет ограничивать количество украинских мужчин, ищущих убежища в стране. Берлин будет способствовать их возвращению домой.

Мы будем тесно сотрудничать (с Украиной, — ред.) в вопросах, которые касаются украинских граждан, которые искали убежища в нашей стране, и будем содействовать их возвращению домой… Очень важно, чтобы эти мужчины были на месте и помогали своей стране, — заявил он

Сколько украинцев сейчас находится в Германии

По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находилось 1,34 млн украинцев, выехавших из-за войны. Мужчин — 349,5 тыс. и 500,4 тыс. женщин в возрасте 18-63 лет. За год количество мужчин призывного возраста выросло примерно на 52 тыс. (с 297,7 тыс. до 349,5 тыс.), а женщин — примерно на 24 тыс.

