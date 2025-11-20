Ангар, ставок і власний тенісний корт: як виглядає маєток ексміністра Захарченка

Колишній політик давно переховується у Росії, а його розкішний особняк не залишався без нагляду

Віталій Захарченко — колишній міністр внутрішніх справ України, проросійський колаборант і власник закритого пропагандистського телеканалу "КРТ". Поки він багато років переховується у Росії, його нерухомість неподалік столиці живе власним життям, але зовсім не виглядає покинутою.

Колишній міністр-колаборант Захарченко тривалий час зберігав контроль над своїм розкішним будинком на Київщині

Його помешкання — це цілий комплекс із гаражем, вертолітним майданчиком і тенісним кортом на території

За будинком після втечі політика тривалий час доглядали

Будинок, який "сам себе опалює"

Журналісти 24 каналу побували в селі Романків, де розташований маєток Захарченка. Коли вони під’їхали до воріт, з димоходу будинку йшов дим – значить, хтось опалював будинок або за ним регулярно доглядали. Але після дзвінка у двері відбувся цікавий момент — дим раптово зник, ніби хтось усвідомив, що небажані очі вже поруч.

Будинок Віталія Захарченка

Розкішна ділянка

Маєток розташований на дуже великій території – лише паркан уздовж дороги тягнеться приблизно на 300 метрів. На ділянці, крім головного будинку, є: окремий гараж, будівля для охорони, власний ставок, тенісний корт, поряд — гелікоптерний майданчик та ангар. Словом, це не просто приватний будинок, а цілий комплекс.

Ставок на території маєтку Захарченка

Тенісний корт на території маєтку Захарченка

Чому майно арештовували і знімали арешт по колу

Після втечі Захарченка з України майно заарештували. Але ситуація в судах виглядала дивно. 30 січня 2019 року заборону на розпорядження майном зняли, а вже за тиждень – повернули назад.

Маєток Віталія Захарченка

Експерти припускають, що проблема – не лише у формальностях. Якщо прокуратура в конкретний момент не може чітко аргументувати, чому арешт необхідний, суд має право його скасувати. Але така "гойдалка" виглядає підозріло.

Віталій Захарченко

Хто саме доглядав за будинком – офіційно невідомо. Але той факт, що маєток опалювався, свідчить про те, за ним стежили і він далеко не порожній.

Тим часом сам Віталій Захарченко залишається в Росії. Його майно – у підвішеному статусі між кримінальними справами, судовими рішеннями та спробами держави не втратити контроль над активами високопосадовців часів Януковича.

