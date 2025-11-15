Кровопролиття, якого не було з Другої світової: Трамп зробив гучні заяви про війну в Україні (відео)

Американський лідер оцінив масштаби втрат за місяць

Президент США Дональд Трамп знову "грає м'язами": заявив, що "врегулював вісім воєн" і зміг би зупинити війну в Україні ще до її початку. Також він наголосив, що сподівається на найшвидше завершення війни.

Що потрібно знати

Президент США назвав нинішню війну найкривавішою з часів Другої світової

Він визнав, що сподівався на простіше врегулювання

Трамп заявив, що економічний тиск на країни, які співпрацюють з Росією, зокрема в нафтовій сфері, може пришвидшити припинення війни

Під час інтерв’ю ведучій Бев Тернер на британському телеканалі GB News Трамп сказав, що лише за останній місяць на фронті загинули "25 тисяч солдатів з обох сторін", а нинішня війна — "найкривавіша з часів Другої світової".

Трамп наполягає, що за його президентства такого б не сталося. Та закінчити війну Росії проти України виявилось не так легко: "Я думав, що в мене дуже добрі стосунки з президентом Путіним. Я думав, що це буде легше".

На його думку, зараз економічний тиск на партнерів Росії може пришвидшити завершення війни. Він заявив, що для цього тисне на Індію у нафтовому питанні, оскільки саме нафтова галузь фінансує війну.

Це взагалі не мало починатися. Це кровопролиття. Це жахливе кровопролиття. Стільки солдатів. З часів Другої світової війни нічого подібного не було. Це станеться. Я сподіваюся, що це станеться скоро Дональд Трамп, президент США

Трамп також похвалився, що впливав на інші країни, зокрема Індію та Пакистан для досягнення миру, погрожуючи торгівельними обмеженнями, заради закінчення війни. Небезпека війни були в тому, вважає Трамп, що країни мають ядерну зброю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці. Проте до якоїсь угоди, яка б стосувалась України дійти не вдалось. Наступна зустріч планувалась в Будапешті, але її скасували. Росія тим часом наполягає на досягненні цілей СВО, і тільки на цих умовах заявляє про готовність до миру.