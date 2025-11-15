Кровопролиття, якого не було з Другої світової: Трамп зробив гучні заяви про війну в Україні (відео)
Американський лідер оцінив масштаби втрат за місяць
Президент США Дональд Трамп знову "грає м'язами": заявив, що "врегулював вісім воєн" і зміг би зупинити війну в Україні ще до її початку. Також він наголосив, що сподівається на найшвидше завершення війни.
Що потрібно знати
- Президент США назвав нинішню війну найкривавішою з часів Другої світової
- Він визнав, що сподівався на простіше врегулювання
- Трамп заявив, що економічний тиск на країни, які співпрацюють з Росією, зокрема в нафтовій сфері, може пришвидшити припинення війни
Під час інтерв’ю ведучій Бев Тернер на британському телеканалі GB News Трамп сказав, що лише за останній місяць на фронті загинули "25 тисяч солдатів з обох сторін", а нинішня війна — "найкривавіша з часів Другої світової".
Трамп наполягає, що за його президентства такого б не сталося. Та закінчити війну Росії проти України виявилось не так легко: "Я думав, що в мене дуже добрі стосунки з президентом Путіним. Я думав, що це буде легше".
На його думку, зараз економічний тиск на партнерів Росії може пришвидшити завершення війни. Він заявив, що для цього тисне на Індію у нафтовому питанні, оскільки саме нафтова галузь фінансує війну.
Це взагалі не мало починатися. Це кровопролиття. Це жахливе кровопролиття. Стільки солдатів. З часів Другої світової війни нічого подібного не було. Це станеться. Я сподіваюся, що це станеться скоро
Трамп також похвалився, що впливав на інші країни, зокрема Індію та Пакистан для досягнення миру, погрожуючи торгівельними обмеженнями, заради закінчення війни. Небезпека війни були в тому, вважає Трамп, що країни мають ядерну зброю.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним на Алясці. Проте до якоїсь угоди, яка б стосувалась України дійти не вдалось. Наступна зустріч планувалась в Будапешті, але її скасували. Росія тим часом наполягає на досягненні цілей СВО, і тільки на цих умовах заявляє про готовність до миру.