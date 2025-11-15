Кровопролитие, которого не было со Второй мировой: Трамп сделал громкие заявления о войне в Украине (видео)
-
-
Американский лидер оценил масштабы потерь за месяц
Президент США Дональд Трамп снова "играет мышцами": заявил, что "урегулировал восемь войн" и смог бы остановить войну в Украине еще до начала. Также он подчеркнул, что надеется на скорейшее завершение войны.
Что нужно знать
- Президент США назвал нынешнюю войну самой кровавой со времен Второй мировой
- Он признал, что надеялся на более простое урегулирование
- Трамп заявил, что экономическое давление на страны, сотрудничающие с Россией, в частности в нефтяной сфере, может ускорить прекращение войны
Во время интервью ведущей Бев Тернер на британском телеканале GB News Трамп сказал, что только за последний месяц на фронте погибли "25 тысяч солдат с обеих сторон", а нынешняя война — "самая кровавая со времен Второй мировой".
Трамп настаивает, что при его президентстве такого бы не произошло. Но закончить войну России против Украины оказалось не так легко: "Я думал, что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я думал, что это будет легче ".
По его мнению, сейчас экономическое давление на партнеров России может ускорить завершение войны. Он заявил, что для этого оказывает давление на Индию в нефтяном вопросе, поскольку именно нефтяная отрасль финансирует войну.
Это вообще не должно начинаться. Это кровопролитие. Это ужасающее кровопролитие. Столько солдат. Со Второй мировой войны ничего подобного не было. Это произойдет. Я надеюсь, что это произойдет скоро
Трамп также похвастался, что влиял на другие страны, в частности Индию и Пакистан для достижения мира, угрожая торговыми ограничениями ради окончания войны. Опасность войны в том, считает Трамп, что страны имеют ядерное оружие.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп встречался с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске. Однако до какого-либо соглашения, которое бы касалось Украины, дойти не удалось. Следующая встреча планировалась в Будапеште, но она была отменена. Россия тем временем настаивает на достижении целей СВО и только на этих условиях заявляет о готовности к миру.