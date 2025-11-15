Кровопролитие, которого не было со Второй мировой: Трамп сделал громкие заявления о войне в Украине (видео)

Американский лидер оценил масштабы потерь за месяц

Президент США Дональд Трамп снова "играет мышцами": заявил, что "урегулировал восемь войн" и смог бы остановить войну в Украине еще до начала. Также он подчеркнул, что надеется на скорейшее завершение войны.

Что нужно знать

Президент США назвал нынешнюю войну самой кровавой со времен Второй мировой

Он признал, что надеялся на более простое урегулирование

Трамп заявил, что экономическое давление на страны, сотрудничающие с Россией, в частности в нефтяной сфере, может ускорить прекращение войны

Во время интервью ведущей Бев Тернер на британском телеканале GB News Трамп сказал, что только за последний месяц на фронте погибли "25 тысяч солдат с обеих сторон", а нынешняя война — "самая кровавая со времен Второй мировой".

Трамп настаивает, что при его президентстве такого бы не произошло. Но закончить войну России против Украины оказалось не так легко: "Я думал, что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я думал, что это будет легче ".

По его мнению, сейчас экономическое давление на партнеров России может ускорить завершение войны. Он заявил, что для этого оказывает давление на Индию в нефтяном вопросе, поскольку именно нефтяная отрасль финансирует войну.

Это вообще не должно начинаться. Это кровопролитие. Это ужасающее кровопролитие. Столько солдат. Со Второй мировой войны ничего подобного не было. Это произойдет. Я надеюсь, что это произойдет скоро Дональд Трамп, президент США

Трамп также похвастался, что влиял на другие страны, в частности Индию и Пакистан для достижения мира, угрожая торговыми ограничениями ради окончания войны. Опасность войны в том, считает Трамп, что страны имеют ядерное оружие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп встречался с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске. Однако до какого-либо соглашения, которое бы касалось Украины, дойти не удалось. Следующая встреча планировалась в Будапеште, но она была отменена. Россия тем временем настаивает на достижении целей СВО и только на этих условиях заявляет о готовности к миру.