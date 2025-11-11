С Миндичем виделся, но… Умеров категорически отреагировал на обвинения САП

Бывший министр обороны рассказал о встрече с фигурантом дела НАБУ

На фоне громкого дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором всплыло имя бизнесмена Тимура Миндича, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и экс-министр обороны Украины Рустем Умеров, прокомментировал свои связи с фигурантом.

Что нужно знать:

Секретарь СНБО Рустем Умеров прокомментировал свои связи с бизнесменом Тимуром Миндичем

Умеров встретился с Миндичем по поводу контракта на поставку бронежилетов, который был разорван

Ранее прокурор САП заявил о влиянии Миндича на чиновников, включая Умерова

Соответствующее сообщение Умеров опубликовал в Telegram-канале. Экс-министр проинформировал о встрече с Миндичем.

Умеров рассказал о встрече с Миндичем

Чиновник подчеркнул, что любые попытки увязать его работу в оборонном ведомстве с "влиянием" каких-либо лиц — не имеют никакой основы.

"В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д.", – пояснил он.

По словам Умерова, у него была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. В результате контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен.

"Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям СМИ", — резюмировал секретарь СНБО.

Антикоррупционеры об Умерове и преступлениях в сфере обороны

Во вторник, 11 ноября, во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по избранию меры пресечения экс-советнику министра энергетики, ранее заместителю председателя ФГИУ Игорю Миронюку прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что бизнесмен Тимур Миндич имел влияние на таких чиновников, как Герман Галущенко и Рустем Умеров.

"На протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем влияния на министра обороны Умерова", — заявил прокурор САП.

Отмечаем, что согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана судом.

Напомним, в пленках НАБУ появился новый фигурант Че Гевара, которому участники преступной организации передавали средства. Хотя антикоррупционеры не обнародовали имя фигуранта, СМИ считают, что это бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышев.