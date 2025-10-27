Іспанський криміналітет чи "російський слід"? Що відомо про вбивство ексрадника Януковича Портнова і де його поховали

У 2019 році Портнов повертався до України

Сьогодні, 27 жовтня, ексраднику Віктора Януковича і юристу Андрію Портнову виповнилося б 52 роки. Проти нього порушували кримінальні справи щодо причетності до масових вбивств на Майдані, незаконного збагачення та державної зради. У травні 2025 року Портнова застрелили в Іспанії.

Що треба знати:

Портнов співпрацював з Тимошенко у "БЮТ"

Політик був заступником глави АП Януковича

Останній період свого життя Портнов мешкав в Іспанії

"Телеграф" розповість, чим відзначився Портнов, як його вбили та що відомо про його місце поховання.

Що відомо про Андрія Портнова

Портнов почав свою кар'єру як юрист. Він заснував власну компанію "Портнов і партнери", яка надавала послуги щодо приватизації, інвестиційного бізнесу та корпоративного управління. Портнов потрапив у Верховну Раду у 2006 році за списками "Блоку Юлії Тимошенко". Згодом він став заступником голови цієї фракції.

Портнов і Тимошенко, фото з мережі

Портнов займався супроводом скандальних "газових угод" Тимошенко з Росією. У 2010 році чиновника призначили заступником голови Адміністрації президента Януковича — керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою. У 2014 році політик став першим заступником глави Адміністрації президента.

Портнов і Янукович, фото з мережі

Подейкували, що Портнов був одним із розробників "диктаторських законів". Він визнавав причетність до створення одного із них. Після Революції Гідності чиновник втік з України. Він жив у Росії та Австрії. В Україні Портнов став фігурантом кримінальних справ:

незаконне отримання виплат, присвоєння та розтрата майна;

масові вбивства на Майдані;

причетність до анексії Росією Криму.

тиск на журналістів.

Портнов був фігурантом кримінальних справ, фото "Сегодня"

У 2019 році Портнов повернувся до України. Він подавав позови проти п'ятого президента Петра Порошенка, зокрема звинувачуючи його у "державній зраді". Чиновник вимагав переглянути висвітлення у підручниках з історії України Революції Гідності, ствердивши, що це "спотворює дійсні історичні події". У 2022 році політик виїхав з України як багатодітний батько.

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року Портнова застрелили в Іспанії. Це сталося біля воріт Американської школи в заможному муніципалітеті Мадрида — Посуело. Він помер після чотирьох кульових поранень від травм, несумісних із життям.

Портнов вбили тоді, коли він вів дітей до школи. Нападник вистрілив політику в спину, одна куля потрапила в шию, внаслідок чого потерпілий впав. Після цього зловмисник вистрілив Портнову у голову. Це зробив високий худорлявий чоловік, який після скоєння злочину зник у напрямку парково-лісової зони Каса-де-Кампо.

Портнова застрелили в Іспанії, фото El Paris

Експерти називали різні причини вбивства політика, зокрема бізнесові та кримінальні конфлікти. Також розглядали версію зачистки Росією свідка. Іспанські правоохоронці вважали, що Портнов був дотичний до місцевої організованої злочинності. Окрім цього, вони не виключали ліквідацію ексчиновника російським агентом.

В Україні після смерті Портнова почали згадувати його проросійську діяльність. Деякі зазначали, що політик їм погрожував. Видання "Українська правда" повідомляла, що Портнов приїжджав до України незадовго до смерті. Йшлося про те, що він зустрічався з високопосадовцями, які мають вплив на силові структури України.

Де поховали Андрія Портнова

У мережі подейкували, що Портнова планували поховати на Байковому кладовищі, однак передумали через можливий осуд суспільства. Так передбачалось, що місцем спочинку політика стане Звіринецьке кладовище. Однак у Київській міській державній адміністрації повідомили, що вони не мають інформації щодо поховання Портнова.

Відповідь КМДА щодо поховання Портнова, скриншот "Главкому"

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей Андрія Портнова. Він переписав на них свій маєток біля Києва.