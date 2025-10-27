Испанский криминалитет или "российский след"? Что известно об убийстве экс-советника Януковича Портнова и где его похоронили

В 2019 году Портнов возвращался в Украину

Сегодня, 27 октября, бывшему советнику Виктора Януковича и юристу Андрею Портнову исполнилось бы 52 года. Против него возбуждали уголовные дела о причастности к массовым убийствам на Майдане, незаконном обогащении и государственной измене. В мае 2025 года Портнова застрелили в Испании.

Что известно об Андрее Портнове

Портнов начал свою карьеру как юрист. Он основал собственную компанию "Портнов и партнеры", которая предоставляла услуги по приватизации, инвестиционному бизнесу и корпоративному управлению. Портнов попал в Верховную Раду в 2006 году по списку "Блока Юлии Тимошенко". Впоследствии он стал замглавы этой фракции.

Портнов и Тимошенко, фото из сети

Портнов занимался юридическим сопровождением скандальных "газовых соглашений" Тимошенко с Россией. В 2010 году чиновника назначили заместителем главы Администрации президента Януковича — руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. В 2014 году политик стал первым замглавы Администрации президента.

Портнов и Янукович, фото из сети

Говорили, что Портнов был одним из разработчиков "диктаторских законов". Он признавал причастность к созданию одного из них. После Революции Достоинства чиновник сбежал из Украины. Он жил в России и Австрии. В Украине Портнов стал фигурантом уголовных дел:

незаконное получение выплат, присвоение и растрата имущества;

массовые убийства на Майдане;

причастность к аннексии Россией Крыма.

давление на журналистов.

Портнов был фигурантом уголовных дел, фото "Сегодня"

В 2019 году Портнов вернулся в Украину. Он подавал иски против пятого президента Петра Порошенко, в частности обвиняя его в "государственной измене". Чиновник требовал пересмотреть освещение в учебниках истории Украины Революции Достоинства, утвердив, что это "искажает настоящие исторические события". В 2022 году политик уехал из Украины как многодетный отец.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года Портнова застрелили в Испании. Это произошло возле ворот Американской школы в состоятельном муниципалитете Мадрида – Посуэло. Он скончался после четырех пулевых ранений от травм, несовместимых с жизнью.

Портнов был убит тогда, когда он вел детей в школу. Нападающий выстрелил политику в спину, одна пуля попала в шею, в результате чего пострадавший упал. После этого злоумышленник выстрелил Портнову в голову. Это сделал высокий худощавый мужчина, который после совершения преступления скрылся в направлении парково-лесной зоны Каса-де-Кампо.

Портнова застрелили в Испании, фото El Paris

Эксперты называли разные причины убийства политика, в том числе бизнесовые и криминальные конфликты. Также рассматривали версию зачистки Россией свидетеля. Испанские правоохранители считали, что Портнов был причастен к местной организованной преступности. Кроме того, они не исключали ликвидацию экс-чиновника российским агентом.

В Украине после смерти Портнова начали упоминать его пророссийскую деятельность. Некоторые отмечали, что политик им угрожал. Издание "Украинская правда" сообщало, что Портнов приезжал в Украину незадолго до смерти. Речь шла о том, что он встречался с чиновниками, оказывающими влияние на силовые структуры Украины.

Где похоронили Андрея Портнова

В сети поговаривали, что Портнова планировали похоронить на Байковом кладбище, однако передумали из-за возможного осуждения общества. Так предполагалось, что местом упокоения политика станет Зверинецкое кладбище. Однако в Киевской городской государственной администрации сообщили, что у них нет информации о захоронении Портнова.

Ответ КГГА по поводу похорон Портнова, скриншот "Главкома"

