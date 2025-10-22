Кіло картоплі, як чашка кави? Чи готуватись до здорожчання популярного продукту (фото)

Експертка пояснила, чи варто чекати на суттєвий стрибок вартості картоплі через обстріли

Чутки про можливе зростання ціни на картоплю до 55 гривень за кілограм через обстріли та відключення світла почали ширитися серед українських споживачів. Однак експертка каже, причин для такого здорожчання немає.

Повідомлення про можливе підвищення ціни на картоплю до 55 гривень через обстріли насправді є більше інформуванням між виробниками, аніж відображенням реальної нестачі продукту. Про це "Телеграфу" розповіла Оксана Руженкова, експертка Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва.

Експертка дала прогноз щодо ймовірного здорожчання картоплі

Вона пояснила, що в Україні наразі картоплі вистачає для задоволення внутрішнього попиту: для населення близько 50 мільйонів людей потрібно приблизно 7,5 млн тонн, а фермери та домогосподарства вирощують щонайменше 9 млн тонн. Через війну населення країни зменшилося, тому фактична потреба ще менша.

До того ж у 2025 році Польща та Німеччина зібрали великий урожай картоплі, тому українські виробники не зможуть суттєво підвищити ціни. На європейських ринках картопля зараз дуже дешева і надходить в Україну по 6–7 гривень за кілограм.

Таким чином, для споживачів реальні ціни на картоплю навряд чи перевищать 15–16 гривень за кілограм. Понад 25 гривень очікувати не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які були ціни на продукти у 2021 році.