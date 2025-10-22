"Позичила" чоловікові 13 мільйонів і рятувала його статки після втечі з України: що відомо про дружину Рабіновича

У мережі є лише одне фото дружини Рабіновича

Вадим Рабінович — колишній співголова ОПЗЖ, медіамагнат і колишній власник телеканалу NewsOne. Нині він фігурує у низці розслідувань, а про нього згадують у контексті санкцій та втечі за кордон. Не менше уваги привертає й родина експолітика — він має дружину і троє дітей, фото яких майже немає у мережі.

Що варто знати

Дружина експолітика Рабіновича веде непублічне життя

Ірина Рабінович оперувала мільйонами гривень і брала участь у фінансових угодах

Після виїзду чоловіка за кордон саме вона займалася терміновим продажем та переоформленням сімейного бізнесу та майна

Дружину Рабіновича звати Ірина Ігорівна. Інформація про дату і місце її народження відсутня. У пари є троє дітей: Олег (народився у 1973 році), Катерина (народилася у 1994 році) і Яків (2008 р.н.). За даними деяких джерел, первісток політика — від його першого шлюбу, але ця інформація не підтверджена.

Вадим Рабінович

Про професійну діяльність дружини медіамагната також нічого не відомо. Проте, у 2018 році вона повідомила про річний дохід у 74 тис. грн, а також про наявність готівки — 19,5 млн грн і 100 тис. доларів. Водночас у реєстрі електронних декларацій вказано, що сам Рабінович задекларував позику в розмірі 13 млн грн, отриману від дружини.

За даними "Українських новин", Ірина отримала 23 млн грн від російського бізнесмена Павла Фукса. У декларації було зазначено, що 22,5 млн грн із цієї суми — це гарантійний платіж за договором купівлі-продажу земельної ділянки.

Вадим Рабінович

Серед майна, яке задекларувала дружина Рабіновича у 2018 році — три автомобілі (Toyota Land Cruiser 2003 р., Lexus LX470 2005 р. та Lexus LX570 2008 р.), човен Brig Eagle 645L (2011 р.) і гідроцикл Yamaha VX 1100-H (2009 р.).

Попри великі статки, у мережі майже немає фото дружини Рабіновича. Існує лише одна світлина, де присутня Ірина, зроблене приблизно 10 років тому.

Рабінович з дружиною і сином Яковом. Фото: glavcom.ua

Як статки Рабіновича "рятувала" його дружина

За два тижні до початку повномасштабного вторгнення Рабінович виїхав з України, скориставшись ізраїльським паспортом. За інформацією журналістів, побоюючись кримінального переслідування, він нібито доручив своїй дружині Ірині подбати про збереження сімейних активів. Саме вона, як зазначається, контролювала більшість бізнесів та майна родини і розпочала їхній продаж ще до того, як Рабіновичу оголосили підозру.

Вадим Рабінович

Ірина Рабінович офіційно вийшла зі складу засновників компанії "Аліса продакшн", а її директором став Віталій Грицаєнко. Ця особа також формально отримала право власності на ще кілька структур, що раніше належали Рабіновичу: "Медіа Стрій", "Джуіш Медіа" та "Українсько-ізраїльську торгову палату".

Крім того, у лютому 2023 року Ірина продала Toyota Land Cruiser 2019 року випуску лише за 100 тисяч гривень — суму, яка виглядає непропорційно низькою, адже ринкова вартість навіть уживаного автомобіля цієї моделі становить близько 60 тисяч доларів (приблизно 2,5 мільйона гривень).

