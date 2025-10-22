"Путін на карту поставив усе": нардеп дав тривожний прогноз щодо зустрічі в Будапешті

Знищення України для Путіна стало ідеєю фікс

Зустріч президента США Дональда Трампа та глави Росії Володимира Путіна в Будапешті може відбутися у найближчі кілька тижнів. Але вона не наблизить нас до завершення війни, оскільки це не в інтересах глави Кремля.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Повну версію інтерв’ю з політиком читайте на нашому сайті, перейшовши за посиланням.

Що потрібно знати:

Трамп та Путін запланували зустрітися у Будапешті найближчим часом

В Україні вважають, що це не наблизить Україну до миру

Нардеп Мережко пояснив, чому Путін не відступить від агресії

За його словами, щоб зрозуміти, чи наближає майбутня зустріч Путіна з Трампом нас до миру, треба дивитися не на слова політиків, а на їхні дії та інтереси. І зараз, упевнений нардеп, не в інтересах Путіна припинити агресію.

Він на карту поставив усе. Знищення України для нього стало ідеєю фіксації. Путін ніколи не погодиться на такий варіант, який дозволив би встановити припинення вогню та дати Україні можливість вижити та розвиватися сказав Мережко

Політик вважає, що Путін може погодитися лише на капітуляцію. Тобто на створення таких умов, які дозволять йому, можливо, за деякий час знищити Україну.

Тільки для цього. додав нардеп

