Путін брязкає ядеркою: у бік США запускали ракети "Ярс" і "Синева", що про них відомо

У ході планового тренування були задіяні рухомий ґрунтовий комплекс "Ярс", підводний човен "Брянськ" та бомбардувальники Ту-95

У Росії провели планове тренування стратегічних ядерних сил, у ході якого було виконано практичні пуски ракет "Ярс" та "Синева". Тренування було проведено під керівництвом російського президента Володимира Путіна.

Що потрібно знати:

З космодрому Плесецьк запустили ракету "Ярс", з атомного підводного човна "Брянськ" — ракету "Синева"

Максимальна дальність "Ярса" — до 12 тисяч кілометрів, а ракети "Синева" — до 11 500 кілометрів

У ЦПД вважають, що показовий пуск "Ярса" — це інформаційна операція з метою ще раз вдарити по іміджу Трампа на міжнародній арені

Інформація про це була розміщена на сайті Кремля. Там заявили, що в ході планового тренування були задіяні рухомий ґрунтовий комплекс "Ярс" на космодромі Плесецьк, підводний човен "Брянськ" у Баренцевому морі та бомбардувальники Ту-95.

Під час тренування було виконано пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", балістичної ракети "Синева" та крилатих ракет.

Своєю чергою, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в особистому Telegram-каналі висловився з цього приводу. На його думку, Росія не застосує ядерну зброю, проте "показовий пуск "Ярса" у бік США – це виключно інформаційна операція з метою ще раз ударити по іміджу Трампа на міжнародній арені".

Пост Андрія Коваленка

Ракета "Ярс" — що про неї відомо

Російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М".

Пуск ракети "Ярс". Фото: Вікіпедія

Ракетний дивізіон мобільного варіанту включає три автономні пускові установки комплексу і мобільний командний пункт на багатовісному шасі підвищеної прохідності.

Характеристики:

Дальність: До 12000 км. Деякі джерела вказують до 10000 км для модифікації "Ярс-С".

До 12000 км. Деякі джерела вказують до 10000 км для модифікації "Ярс-С". Швидкість: За деякими даними, може досягати 25 махів (30 600 км/год).

За деякими даними, може досягати 25 махів (30 600 км/год). Довжина: (без ГЧ) 17,8 м

(без ГЧ) 17,8 м Діаметр: 1,86 м

1,86 м Стартова вага: 46 000 кг

Модифікація "Ярс-С": Несе від 3 до 4 бойових блоків потужністю 300-500 кілотон або 6 блоків потужністю 150 кілотон кожен.

Маса та розміри (для "Ярс-С"):

Стартова вага: 46 тонн.

Маса корисного навантаження: 1,25 тонни.

Довжина: 17,8 метра.

Калібр: 1,86 метра.

Ракета "Синева" — що про неї відомо

Російська триступінчаста рідинна, з послідовним розташуванням сходів, балістична ракета підводних човнів 3-го покоління. Її заявлена максимальна дальність, згідно з інформацією з відкритих джерел, — до 11 тисяч кілометрів.

Ракета "Синева". Фото: Вікіпедія

Характеристики:

Максимальна дальність: 8300 км — 11 547 км залежно від ваги, що закидається.

Вага, що закидається (маса ГЧ): до 2800 кг

Стартова вага: 40,3 тонни

Гранична глибина запуску: 55 м

Довжина: 14,8 м

Діаметр: 1,9 м

Кількість ступенів: 3

Тяга першого ступеня 100 т

Носії: Підводні човни проєкту 667БДРМ "Дельфін"

Ракета "Синева"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна має свою ядерну ракету. Вона постійно перебуває під наглядом із космосу.