Рус

Путін брязкає ядеркою: у бік США запускали ракети "Ярс" і "Синева", що про них відомо

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
У Росії запустили ракети "Ярс" та "Синева" Новина оновлена 22 жовтня 2025, 17:06
У Росії запустили ракети "Ярс" та "Синева". Фото Колаж "Телеграфу"

У ході планового тренування були задіяні рухомий ґрунтовий комплекс "Ярс", підводний човен "Брянськ" та бомбардувальники Ту-95

У Росії провели планове тренування стратегічних ядерних сил, у ході якого було виконано практичні пуски ракет "Ярс" та "Синева". Тренування було проведено під керівництвом російського президента Володимира Путіна.

Що потрібно знати:

  • З космодрому Плесецьк запустили ракету "Ярс", з атомного підводного човна "Брянськ" — ракету "Синева"
  • Максимальна дальність "Ярса" — до 12 тисяч кілометрів, а ракети "Синева" — до 11 500 кілометрів
  • У ЦПД вважають, що показовий пуск "Ярса" — це інформаційна операція з метою ще раз вдарити по іміджу Трампа на міжнародній арені

Інформація про це була розміщена на сайті Кремля. Там заявили, що в ході планового тренування були задіяні рухомий ґрунтовий комплекс "Ярс" на космодромі Плесецьк, підводний човен "Брянськ" у Баренцевому морі та бомбардувальники Ту-95.

Під час тренування було виконано пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс", балістичної ракети "Синева" та крилатих ракет.

Своєю чергою, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в особистому Telegram-каналі висловився з цього приводу. На його думку, Росія не застосує ядерну зброю, проте "показовий пуск "Ярса" у бік США – це виключно інформаційна операція з метою ще раз ударити по іміджу Трампа на міжнародній арені".

Коваленко прокоментував запуск Ярсу та Синеви в Росії
Пост Андрія Коваленка

Ракета "Ярс" — що про неї відомо

Російська твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування з роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М".

Як виглядає ракета "Ярс"
Пуск ракети "Ярс". Фото: Вікіпедія

Ракетний дивізіон мобільного варіанту включає три автономні пускові установки комплексу і мобільний командний пункт на багатовісному шасі підвищеної прохідності.

Характеристики:

  • Дальність: До 12000 км. Деякі джерела вказують до 10000 км для модифікації "Ярс-С".
  • Швидкість: За деякими даними, може досягати 25 махів (30 600 км/год).
  • Довжина: (без ГЧ) 17,8 м
  • Діаметр: 1,86 м
  • Стартова вага: 46 000 кг

Модифікація "Ярс-С": Несе від 3 до 4 бойових блоків потужністю 300-500 кілотон або 6 блоків потужністю 150 кілотон кожен.

  • Маса та розміри (для "Ярс-С"):
  • Стартова вага: 46 тонн.
  • Маса корисного навантаження: 1,25 тонни.
  • Довжина: 17,8 метра.
  • Калібр: 1,86 метра.

Ракета "Синева" — що про неї відомо

Російська триступінчаста рідинна, з послідовним розташуванням сходів, балістична ракета підводних човнів 3-го покоління. Її заявлена максимальна дальність, згідно з інформацією з відкритих джерел, — до 11 тисяч кілометрів.

Як виглядає ракета Синьова
Ракета "Синева". Фото: Вікіпедія

Характеристики:

  • Максимальна дальність: 8300 км — 11 547 км залежно від ваги, що закидається.
  • Вага, що закидається (маса ГЧ): до 2800 кг
  • Стартова вага: 40,3 тонни
  • Гранична глибина запуску: 55 м
  • Довжина: 14,8 м
  • Діаметр: 1,9 м
  • Кількість ступенів: 3
  • Тяга першого ступеня 100 т
  • Носії: Підводні човни проєкту 667БДРМ "Дельфін"
Як виглядає ракета Синьова
Ракета "Синева"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна має свою ядерну ракету. Вона постійно перебуває під наглядом із космосу.

Теги:
#Росія #Тренування #Ядерна зброя #Запуск ракет #Синьова #Ярс