Путин бряцает ядеркой: в сторону США запускали ракеты "Ярс" и "Синева", что о них известно

В ходе плановой тренировки были задействованы подвижный грунтовой комплекс "Ярс", подводная лодка "Брянск" и бомбардировщики Ту-95

В России провели плановую тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были выполнены практические пуски ракет "Ярс" и "Синева". Тренировка была проведена под руководством российского президента Владимира Путина.

Что нужно знать:

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ярс", с атомной подлодки "Брянск" — ракету "Синева"

Максимальная дальность "Ярса" — до 12 тысяч км, а ракеты "Синева" — до 11 500 км

В ЦПД полагают, что показательный пуск "Ярса" — это информационная операция с целью еще раз ударить по имиджу Трампа на международной арене

Информация об этом была размещена на сайте Кремля. Там заявили, что в ходе плановой тренировки были задействованы подвижный грунтовой комплекс "Ярс" на космодроме Плесецк, подводная лодка "Брянск" в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95.

Во время тренировки были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", баллистической ракеты "Синева" и крылатых ракет.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в личном Telegram-канале высказался по данному поводу. По его мнению, Россия не применит ядерное оружие, однако "показательный пуск "Ярса" в сторону США – это исключительно информационная операция с целью еще раз ударить по имиджу Трампа на международной арене".

Пост Андрея Коваленко

Ракета "Ярс" — что о ней известно

Российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуальной наводки. Является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".

Пуск ракеты "Ярс". Фото: Википедия

Ракетный дивизион мобильного варианта включает в себя три автономные пусковые установки комплекса и мобильный командный пункт на многоосном шасси повышенной проходимости.

Характеристики:

Дальность: До 12 000 км. Некоторые источники указывают до 10 000 км для модификации "Ярс-С".

До 12 000 км. Некоторые источники указывают до 10 000 км для модификации "Ярс-С". Скорость: По некоторым данным, может достигать 25 Махов (30 600 км/ч).

По некоторым данным, может достигать 25 Махов (30 600 км/ч). Длина: (без ГЧ)17,8 м

(без ГЧ)17,8 м Диаметр: 1,86 м

1,86 м Стартовая масса: 46 000 кг

Модификация "Ярс-С": Несёт от 3 до 4 боевых блоков мощностью 300–500 килотонн или 6 блоков мощностью 150 килотонн каждый.

Масса и размеры (для "Ярс-С"):

Стартовая масса: 46 тонн.

Масса полезной нагрузки: 1,25 тонны.

Длина: 17,8 метра.

Калибр: 1,86 метра.

Ракета "Синева" — что о ней известно

Российская трёхступенчатая жидкостная, с последовательным расположением ступеней, баллистическая ракета подводных лодок 3-го поколения. Ее заявленная максимальная дальность, согласно информации из открытых источников — до 11 тысяч км.

Ракета "Синева". Фото: Википедия

Характеристики:

Максимальная дальность: 8300 км — 11 547 км в зависимости от забрасываемого веса.

Забрасываемый вес (масса ГЧ): до 2800 кг

Стартовая масса: 40,3 тонны

Предельная глубина пуска: 55 м

Длина: 14,8 м

Диаметр: 1,9 м

Количество ступеней: 3

Тяга первой ступени 100 т

Носители: Подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин"

Ракета "Синева"

