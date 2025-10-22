Путин бряцает ядеркой: в сторону США запускали ракеты "Ярс" и "Синева", что о них известно
-
-
В ходе плановой тренировки были задействованы подвижный грунтовой комплекс "Ярс", подводная лодка "Брянск" и бомбардировщики Ту-95
В России провели плановую тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были выполнены практические пуски ракет "Ярс" и "Синева". Тренировка была проведена под руководством российского президента Владимира Путина.
Что нужно знать:
- С космодрома Плесецк запустили ракету "Ярс", с атомной подлодки "Брянск" — ракету "Синева"
- Максимальная дальность "Ярса" — до 12 тысяч км, а ракеты "Синева" — до 11 500 км
- В ЦПД полагают, что показательный пуск "Ярса" — это информационная операция с целью еще раз ударить по имиджу Трампа на международной арене
Информация об этом была размещена на сайте Кремля. Там заявили, что в ходе плановой тренировки были задействованы подвижный грунтовой комплекс "Ярс" на космодроме Плесецк, подводная лодка "Брянск" в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95.
Во время тренировки были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", баллистической ракеты "Синева" и крылатых ракет.
В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в личном Telegram-канале высказался по данному поводу. По его мнению, Россия не применит ядерное оружие, однако "показательный пуск "Ярса" в сторону США – это исключительно информационная операция с целью еще раз ударить по имиджу Трампа на международной арене".
Ракета "Ярс" — что о ней известно
Российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуальной наводки. Является модификацией ракетного комплекса "Тополь-М".
Ракетный дивизион мобильного варианта включает в себя три автономные пусковые установки комплекса и мобильный командный пункт на многоосном шасси повышенной проходимости.
Характеристики:
- Дальность: До 12 000 км. Некоторые источники указывают до 10 000 км для модификации "Ярс-С".
- Скорость: По некоторым данным, может достигать 25 Махов (30 600 км/ч).
- Длина: (без ГЧ)17,8 м
- Диаметр: 1,86 м
- Стартовая масса: 46 000 кг
Модификация "Ярс-С": Несёт от 3 до 4 боевых блоков мощностью 300–500 килотонн или 6 блоков мощностью 150 килотонн каждый.
- Масса и размеры (для "Ярс-С"):
- Стартовая масса: 46 тонн.
- Масса полезной нагрузки: 1,25 тонны.
- Длина: 17,8 метра.
- Калибр: 1,86 метра.
Ракета "Синева" — что о ней известно
Российская трёхступенчатая жидкостная, с последовательным расположением ступеней, баллистическая ракета подводных лодок 3-го поколения. Ее заявленная максимальная дальность, согласно информации из открытых источников — до 11 тысяч км.
Характеристики:
- Максимальная дальность: 8300 км — 11 547 км в зависимости от забрасываемого веса.
- Забрасываемый вес (масса ГЧ): до 2800 кг
- Стартовая масса: 40,3 тонны
- Предельная глубина пуска: 55 м
- Длина: 14,8 м
- Диаметр: 1,9 м
- Количество ступеней: 3
- Тяга первой ступени 100 т
- Носители: Подводные лодки проекта 667БДРМ "Дельфин"
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Украины есть своя ядерная ракета. Она постоянно находится под наблюдением с космоса.