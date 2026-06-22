На ЧМ-2026 забили самый подлый гол в истории футбола (видео)

Футболист бросил помогать лежавшему на газоне сопернику ради гола

В сети обсуждают отсутствие фейр-плей в матче чемпионата мира по футболу Уругвай — Кабо-Верде. Момент произошел в концовке первого тайма и завирусился в Интернете.

Что нужно знать

Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью на ЧМ-2026 — 2:2

Первый гол в матче вызвал споры в сети

Под критику попал форвард "хозяев" Федерико Виньяс

Первый гол сборной Уругвая в матче вызвал споры в сети. Об этом сообщает The Sun.

На 44-й минуте игры Максимилиан Араухо открыл счет в игре. Все бы ничего, но прямо перед забитым голом центральный нападающий Уругвая Федерико Виньяс нарушил принцип фейр-плей. Форвард сначала решил помочь Телму Арканжу из Кабо-Верде, у которого свело мышцы. Однако, как только Федерико увидел свою команду в атаке, он бросил оппонента и побежал в быстрый отрыв, который стал голевым. К слову, Телму также поднялся, однако помочь обороне в своей штрафной попросту не успел.

Dün gecenin olayı. 😅



Uruguaylı Federico Vinas centilmenlik göstererek ayağına kramp giren Capo Verdeli Arcanjo'ya masaj yapıyordu. Bu sırada ülkesinin atakta olduğunu görünce masajı bırakıp koşmaya başladı ve atağın devamında gol attı.pic.twitter.com/JhcVt20JzV — L'Europe (@leuropefootball) June 22, 2026

Видеообзор матча Уругвай — Кабо-Верде. Видео предоставлено Megogo.

Видео момента смотреть с 02:32

В сети раскритиковали Уругвай за подобное взятие ворот: "Уругвай навсегда останется сборищем мерзавцев", "Уругвайский игрок ведет себя нечестно, вот это сюрприз!", "Это, должно быть, одна из самых возмутительных и отвратительных выходок, которые когда-либо вытворял Виньяс".

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.