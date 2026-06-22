На ЧМ-2026 забили самый подлый гол в истории футбола (видео)
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Футболист бросил помогать лежавшему на газоне сопернику ради гола
В сети обсуждают отсутствие фейр-плей в матче чемпионата мира по футболу Уругвай — Кабо-Верде. Момент произошел в концовке первого тайма и завирусился в Интернете.
Что нужно знать
- Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью на ЧМ-2026 — 2:2
- Первый гол в матче вызвал споры в сети
- Под критику попал форвард "хозяев" Федерико Виньяс
Первый гол сборной Уругвая в матче вызвал споры в сети. Об этом сообщает The Sun.
На 44-й минуте игры Максимилиан Араухо открыл счет в игре. Все бы ничего, но прямо перед забитым голом центральный нападающий Уругвая Федерико Виньяс нарушил принцип фейр-плей. Форвард сначала решил помочь Телму Арканжу из Кабо-Верде, у которого свело мышцы. Однако, как только Федерико увидел свою команду в атаке, он бросил оппонента и побежал в быстрый отрыв, который стал голевым. К слову, Телму также поднялся, однако помочь обороне в своей штрафной попросту не успел.
Dün gecenin olayı. 😅— L'Europe (@leuropefootball) June 22, 2026
Uruguaylı Federico Vinas centilmenlik göstererek ayağına kramp giren Capo Verdeli Arcanjo'ya masaj yapıyordu. Bu sırada ülkesinin atakta olduğunu görünce masajı bırakıp koşmaya başladı ve atağın devamında gol attı.pic.twitter.com/JhcVt20JzV
Видеообзор матча Уругвай — Кабо-Верде. Видео предоставлено Megogo.
В сети раскритиковали Уругвай за подобное взятие ворот: "Уругвай навсегда останется сборищем мерзавцев", "Уругвайский игрок ведет себя нечестно, вот это сюрприз!", "Это, должно быть, одна из самых возмутительных и отвратительных выходок, которые когда-либо вытворял Виньяс".
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.