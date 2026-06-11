Под руководством Андрея Шевченко работает фанатка россиян? Детали скандала

Футбольная чиновница угодила в неприятную историю

В Интернете обвинили председателя Комитета Женского и Девичьего футбола Украинской ассоциации футбола (УАФ) Анастасию Клипаченко в симпатиях к русскому миру. Дело в том, что в соцсетях функционера обнаружили подписки на прокремлевских артистов.

Что нужно знать

Клипаченко — известная украинская спортсменка

С октября 2024 года Анастасия возглавляет женский футбол в Украине

Функционер угодила в скандал в соцсетях

Пользователь Threads Мариан Янко публично обратился к УАФ с требованием прояснить ситуацию. Янко обнаружил в соцсетях футбольной чиновницы рэперов MOTа и Jah Khalibа, поддерживающих Россию.

Председатель Комитета Женского и Девичьего футбола УАФ до сих пор подписана на кремлевских пропагандистских артистов России? Это как вообще? Норм? Например, MOT выступал на Петербургском форуме. Мариан Янко

Отметим, на момент публикации статьи в Instagram Клипаченко пророссийских артистов не обнаружено. А количество ее подписок (судя по публикации Янко) изменилось с 1236 до 1222.

Справка: Анастасия Клипаченко — известная украинская спортсменка, мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу (в составе клуба), бронзовый призер Евро по футзалу, а с октября 2024 года — председатель Комитета женского и девичьего футбола УАФ. Кроме того, она является членом комиссии Национального олимпийского комитета (НОК) "Женщины в спорте".

Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко раскрыл свою зарплату в Украине. "Шева" отметил, что платит налоги и в Украине, и в Великобритании.