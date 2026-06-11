Под руководством Андрея Шевченко работает фанатка россиян? Детали скандала
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Футбольная чиновница угодила в неприятную историю
В Интернете обвинили председателя Комитета Женского и Девичьего футбола Украинской ассоциации футбола (УАФ) Анастасию Клипаченко в симпатиях к русскому миру. Дело в том, что в соцсетях функционера обнаружили подписки на прокремлевских артистов.
Что нужно знать
- Клипаченко — известная украинская спортсменка
- С октября 2024 года Анастасия возглавляет женский футбол в Украине
- Функционер угодила в скандал в соцсетях
Пользователь Threads Мариан Янко публично обратился к УАФ с требованием прояснить ситуацию. Янко обнаружил в соцсетях футбольной чиновницы рэперов MOTа и Jah Khalibа, поддерживающих Россию.
Председатель Комитета Женского и Девичьего футбола УАФ до сих пор подписана на кремлевских пропагандистских артистов России? Это как вообще? Норм?
Например, MOT выступал на Петербургском форуме.
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Отметим, на момент публикации статьи в Instagram Клипаченко пророссийских артистов не обнаружено. А количество ее подписок (судя по публикации Янко) изменилось с 1236 до 1222.
Справка: Анастасия Клипаченко — известная украинская спортсменка, мастер спорта международного класса, чемпионка мира по пляжному футболу (в составе клуба), бронзовый призер Евро по футзалу, а с октября 2024 года — председатель Комитета женского и девичьего футбола УАФ. Кроме того, она является членом комиссии Национального олимпийского комитета (НОК) "Женщины в спорте".
Напомним, президент УАФ Андрей Шевченко раскрыл свою зарплату в Украине. "Шева" отметил, что платит налоги и в Украине, и в Великобритании.