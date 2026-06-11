Закрепился в "Барселоне" и забил в финале чемпионата мира: что известно об "украинском Месси"

Украинец достиг немалых высот в юношеском футболе

Юный украинский футболист Артем Рыбак подписал свой первый профессиональный контракт с "Барселоной". Игрок несколько лет выступал за юношеские команды Сине-гранатовых и даже стал героем Клубного чемпионата мира по футболу U-16.

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Артем, который родом из Черновцов, начал свою карьеру в местной "Буковине", за которую выступал его отец Сергей Рыбак. Об этом сообщает "Телеграф".

Талантливого украинца заметили скауты "Шахтера" и "Динамо", однако семья мальчика доверилась Горнякам из-за лучших условий для тренировок.

Его, конечно, заметили. Приглашали и в киевское "Динамо", и в донецкий "Шахтер". Однако мы выбрали второй вариант. У дончан гораздо лучшие условия, тренировочная база. Мы и в структуре киевлян побывали, Артем сыграл даже один турнир, однако для развития футболиста в "Шахтере" все гораздо лучше. Артем в донецком клубе играл со старшими – детьми 2009 года рождения. Пока он был в "Шахтере", нас все устраивало. Мы никуда не планировали ехать. Их база находится в Счастливом, что недалеко от аэропорта "Борисполь". Сергей Рыбак

Артем Рыбак с легендами "Шахтера"/Фото: molbuk.ua

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Рыбак перебрался в берлинскую "Герту", однако буквально сразу же получил предложение от "Барселоны". Артем мечтал о том, чтобы выступать за каталонцев, и тут же перебрался в Ла Масию — академию Сине-гранатовых. В 2026 году украинец подписал свой первый профессиональный контракт с Блаугранас.

Артем Рыбак подписал профессиональный контракт с "Барселоной"/Фото: instagram.com/fcbmasia

Напомним, Рыбак прославился на весь мир, забив решающий гол в финале юношеского Клубного чемпионата мира против аргентинского "Расинга".

Рыбак вызывался в юношескую сборную Украины U-16, за которую сыграл 13 матчей и забил 1 гол.

Как играет Артем Рыбак

Напомним, взрослая команда "Барселоны" выиграла последнее Эль-Класико сезона. Каталонцы в домашней игре Ла Лиги обыграли "Реал" со счетом 2:0.