Звезда сборной Украины временно не будет терпеть россиянина в команде: у того случилась беда

Российский вратарь получил серьезное повреждение

Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов сломал руку. Это произошло в финале Межконтинентального кубка-2025 против "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти).

Что нужно знать

ПСЖ одолел "Фламенго" в Катаре

Сафонов отыграл весь матч

Россиянин получил травму и выбыл на месяц

Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ на своем официальном сайте. Также выбили из строя Ли Кан Ин и Брэдли Барколя.

Матвей Сафонов получил перелом левой кисти во время финала Межконтинентального кубка. Его состояние будет повторно оценено через 3-4 недели. ПСЖ

Сафонов принес ПСЖ победу над "Фламенго" в серии пенальти, став на мгновенье главной звездой клуба. После этого перформанса представитель РФ мог рассчитывать на место в основе парижан. Однако из-за травмы вопрос с первым вратарем ПСЖ остается открытым. В любом случае как минимум месяц в сети не будут появляться слухи о конфликте Сафонова и украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного.

26-летний вратарь Сафонов в сезоне 2025/26 всего 4 раза выходил на поле в составе ПСЖ. На его счету лишь 2 матча без пропущенных голов.

Как играет Сафонов в ПСЖ

23-летний Забарный провел за парижан 13 матчей, в которых отметился 1 голом.

Как играл Забарный до ПСЖ

Напомним, украинец Илья Забарный присоединился к ПСЖ в августе 2025 года. Трансфер оказался скандальным, ведь защитник сборной Украины перешел в команду с россиянином Сафоновым. К слову, Матвей уже попадал в конфуз из-за фото с украинцем.