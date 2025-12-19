Зірка збірної України тимчасово не терпітиме росіянина в команді: у того трапилося лихо

Російський воротар зазнав серйозного пошкодження

Російський голкіпер "Парі Сен-Жермен" Матвій Сафонов зламав руку. Це сталося у фіналі Міжконтинентального кубка-2025 проти "Фламенгу" (1:1, 2:1 за пенальті).

Що потрібно знати

ПСЖ здолав "Фламенгу" у Катарі

Сафонов відіграв весь матч

Росіянин отримав травму та вибув на місяць

Про це повідомляє пресслужба ПСЖ на своєму офіційному сайті. Також вибили з ладу Лі Кан Іна та Бредлі Барколя.

Матвій Сафонов отримав перелом лівої кисті під час фіналу Міжконтинентального кубка. Його стан буде повторно оцінено через 3-4 тижні. ПСЖ

Сафонов приніс ПСЖ перемогу над "Фламенгу" у серії пенальті, ставши на мить головною зіркою клубу. Після цього перформансу представник РФ міг розраховувати на місце в основі парижан. Однак через травму питання з першим воротарем ПСЖ залишається відкритим. У такому разі як мінімум місяць у мережі не з’являтимуться чутки про конфлікт Сафонова та українського захисника ПСЖ Іллі Забарного.

26-річний воротар Сафонов у сезоні 2025/26 лише 4 рази виходив на поле у складі ПСЖ. На його рахунку лише 2 матчі без пропущених голів.

Як грає Сафонов у ПСЖ

23-річний Забарний провів за парижан 13 матчів, у яких відзначився 1 голом.

Як грав Забарний до ПСЖ

Нагадаємо, українець Ілля Забарний приєднався до ПСЖ у серпні 2025 року. Трансфер виявився скандальним, адже захисник збірної України перейшов у команду з росіянином Сафоновим. До речі, Матвій уже потрапляв у конфуз через фото з українцем.