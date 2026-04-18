Эти ошибки сводят на нет весь труд: что нельзя делать на огороде весной

Апрель-май – самые важные месяцы для огородника. И самые опасные: именно сейчас совершают ошибки, которые не исправить ни удобрениями, ни поливом.

Дачный сезон официально открыт: холодостойкие культуры – морковь, лук, горох, шпинат – уже можно сеять в открытый грунт. Но теплолюбивые – томаты, огурцы, кабачки – трогать еще рано.

"Телеграф" расскажет, что следует сажать уже сейчас и какие ошибки начинающих могут испортить опыт.

Первое, что нужно понять: растения делятся на два принципиально разных лагеря. Холодостойкие спокойно переносят ночной минус и могут уходить в грунт уже сейчас. Теплолюбивые погибают от одной заморозки. Большинство начинающих этот предел не чувствуют и сажают все подряд в один день. Следствие предсказуемо.

Что и когда

Прямо сейчас, без оговорок, можно сеять в почву: морковь, редис, петрушку, шпинат, горох, лук-сеянец. Если осенью не успели посадить чеснок – есть еще шанс, хотя урожай будет скромнее. Эти культуры не боятся кратковременного ночного холода и дадут первую лестницу уже через неделю-две.

"Морковку уже можно сеять. Чернушку, если люди сеют, тоже. Горох, если есть овощных. Если из цветов — можно сеять мак, другие сухоцветы, но надо обращать внимание на погоду. У нас на Полтавщине обещают заморозки в мае, поэтому некоторые культуры я еще придерживаю", — рассказывает "Телеграфу" фермер Наталья Тарабарина.

Что можно сажать в открытую почву уже в апреле

Рассада томатов и перца, стоящая на подоконнике – еще не готова на улицу. Но если ей больше шести недель, она начинает вытягиваться и ослабевать. Пора начинать закаливание: выносить на 2-3 часа в тень, постепенно увеличивая время и открывая солнцу. Без этого растение после пересадки несколько недель будет стоять в шоке, вместо того чтобы расти.

Огурцы, кабачки и тыква – самая распространенная ловушка для нетерпеливых. Их хочется посеять первыми, потому что они быстро дают лестницу. Но одна заморозка, и с урожаем можно попрощаться. Оптимальное время для этих культур – вторая половина мая, не раньше.атар

Нельзя сеять и свеклу, говорит фермер.

"Если мы слишком рано посеем, они все равно не будут расти. Семена будут лежать и преть, а если бросить семена тогда, когда земля уже прогрета, они сразу начнут прорастать. Поэтому лучше не спешить", — отмечает Наталья.

Наталья Тарабарина/Facebook-страница

Самая комфортная температура почвы для начала сева теплолюбивых растений (именно почвы, а не воздух!) – 15-16 градусов. При этом, отмечает фермер, даже 13 градусов – еще рано для начала работ на земле.

Ошибки, которые растения не прощают

Неправильная глубина посева – проблема, о которой редко упоминается. Семена моркови углубляют на 1-2 сантиметра. Если бросить глубже – не прорастает, мельче – пересыхает за день жары. Каждая культура имеет свою норму.

Чрезмерный полив на старте – интуитивно понятная, но разрушительная ошибка. Переувлажненная почва перекрывает доступ кислорода к корням, они гниют, растение увядает, и огородник думает, что нужно еще больше поливать. Разумная стратегия: поливать умеренно и давать верхнему слою почвы подсыхать между поливами.

Загущение – ошибка, которая кажется алчностью наоборот. Жаль проредить, жалко выбросить лестницу. Но растения, растущие слишком плотно, конкурируют за воду, свет и питательные вещества, и в конце концов не выигрывает ни одно.

Отдельная проблема – кислотность почвы. Если томаты желтеют без видимой причины, перец не растет, а удобрения вроде бы не действуют – скорее всего, pH не в норме. Для большинства овощей оптимум – 6.0-7.0. Проверить это можно тест-полосками, которые стоят менее ста гривен.

Одна привычка, которая меняет все

Мульчирование сразу после высадки – прием, который опытные огородники считают банальным, но начинающим это может стать открытием.

Слой органики толщиной 5-7 сантиметров – солома, скошенная трава, опилки – сохраняет влагу, стабилизирует температуру почвы, угнетает сорняки. Практический эффект: полив сокращается вдвое, прополка почти исчезает. В этом году это особенно актуально: май в Украине прогнозируется засушливым, осадков меньше нормы.

Наталья акцентирует внимание и на удобрениях и говорит, что распространенные "универсальные" варианты не работают. Нужно обращать внимание именно на то, в чем нуждается растение в конкретный момент времени, в зависимости от его фазы роста.

"Например, когда вы только посеяли растение, ему нужно развивать корневую систему. Если видели, на базарах часто продаются такие саженцы, например, помидоров, по 30 сантиметров, но при этом с крошечным корешком. С такого толку не будет, потому что когда его посадят, никакого развития растения не будет, пока нарастает корин. корневой системой, она начнет расти довольно быстро", – объясняет женщина.

