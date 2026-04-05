Пора доставать теплую одежду? В Харькове резко похолодает перед Пасхой

Синоптики обещают всего один день тепла после Вербного воскресенья

В Харькове в начале апреля предполагается резкое изменение погоды: после теплого старта недели температура значительно снизится, в среду прогнозируется дождь. На Пасху ожидается холодная погода.

Температура в течение недели, 6-12 апреля, упадет с 17 теплых градусов днем до +5. Несколько ночей будет даже нулевая температура. А на Пасху воздух не прогреется больше +6 градусов, как прогнозируют в "Погода.Мета".

В понедельник, 6 апреля, будет очень тепло — до +17 °C днем, без осадков. Уже со вторника, 7 апреля, температура резко снизится до +10 °C днем и +3 °C в темное время суток.

В среду, 8 апреля, столбики термометров уже не смогут преодолеть отметку +8 °C. Синоптики обещают дождь.

Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют в четверг и пятницу, 9-10 апреля: днем максимальная температура составит +5 °C и +3 °C соответственно, ночью похолодает до нуля.

На выходных, 11-12 апреля, потеплеет всего на пару градусов. Прогнозируемые дневные температуры +5… 6 °C, ночные – 0… +1 °C. Ожидается облачная погода, как и всю предыдущую неделю.

Прогноз погоды в Харькове на Страстную неделю и Пасху 2026

Ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал, что после аномального тепла в Украине ожидается арктическое вторжение.

Он говорил, что уже с понедельника, 6 апреля синоптическая ситуация резко изменится, и характер погоды станет совсем другим.

Напомним, во Львове на Страстной неделе ожидаются дожди, понижение температуры и местами даже "минусовые" значения. Ночные заморозки продержатся до субботы перед Пасхой.