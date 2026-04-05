Настав час діставати теплий одяг? У Харкові різко похолодає перед Великоднем

Синоптики обіцяють лише один день тепла після Вербної неділі

У Харкові на початку квітня очікується різка зміна погоди: після теплого старту тижня температура значно знизиться, у середу прогнозується дощ. На Великдень очікується холодна погода.

Температура протягом тижня, 6-12 квітня, впаде з 17 теплих градусів вдень до +5. Декілька ночей буде навіть нульова температура. А на Великдень повітря не прогріється більше +6 градусів, як прогнозують у "Погода.Мета".

У понеділок, 6 квітня, буде дуже тепло — до +17 ° C вдень, без опадів. Вже з вівторка, 7 квітня, температура різко знизиться до +10 °C вдень та +3 °C у темний час доби.

У середу, 8 квітня, стовпчики термометрів вже не зможуть подолати позначку +8 °C. Синоптики обіцяють дощ.

Найбільш відчутне похолодання прогнозують у четвер та п’ятницю, 9-10 квітня : вдень максимальна температура становитиме +5 °C та +3 °C відповідно, вночі похолодає до нуля.

На вихідних, 11-12 квітня, потеплішає лише на пару градусів. Прогнозовані денні температури +5…6 °C, нічні – 0…+1 °C. Очікується хмарна погода, як і весь попередній тиждень.

Прогноз погоди у Харкові на Страсний тиждень та Великдень 2026

Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань попереджав, що після аномального тепла в Україні очікується арктичне вторгнення. Він говорив, що вже з понеділка, 6 квітня, синоптична ситуація різко зміниться, і характер погоди стане зовсім іншим.

Нагадаємо, у Львові на Страсному тижні очікуються дощі, зниження температури та подекуди навіть "мінусові" значення. Нічні заморозки протримаються до суботи перед Великоднем.