Не торопитесь, чтобы не потерять урожай: когда начинать посадку картофеля в 2026 году

Следует ориентироваться на несколько факторов и лунный календарь

Весной многие огородники начинают готовиться к посадке картофеля. Однако точно назвать дату сложно, ведь она зависит не только от календаря.

Есть несколько важных факторов, на которые рекомендуется обратить внимание перед посадкой. Именно они могут повлиять на то, будет ли урожай удачным.

По данным "gardening.alibaba", главным показателем для посадки является температура почвы. Картофель хорошо прорастает, когда земля на глубине примерно 10 сантиметров прогревается до +7…+13 °C. Если температура ниже +4 °C, семенные клубни могут начать гнить. Когда почва прогревается более чем до +18 °C, рост растений замедляется.

Чтобы получить точные данные, рекомендуется измерять температуру с помощью почвенного термометра и проверять её несколько дней подряд. Важно, чтобы показатели оставались стабильными, ведь кратковременные колебания могут вводить в заблуждение.

Еще один важный фактор — состояние почвы. Если взять горсть земли, она должна легко рассыпаться, а не слипаться в плотный ком. В переувлажненную землю картофель сажать не стоит, так как избыток воды вредит корням и может способствовать появлению грибковых болезней, в частности фитофтороза.

Люди сажают картофель. Фото: сгенерированное искусственным интеллектом

На какие факторы следует обратить внимание перед трудом

Есть несколько признаков, когда посадку лучше начать сразу. Это следует делать, если почва несколько дней держит температуру около +9 °C, земля достаточно сухая, а до возможных заморозков еще примерно три недели.

Посадку лучше отложить, если прогнозируют сильные дожди, земля очень влажная или ночная температура регулярно опускается ниже -2°C.

По данным "moongarden", приблизительные сроки посадки в 2026 году для разных регионов Украины выглядят так:

Центральные и южные области

ранние сорта: 25 марта – 15 апреля

среднеспелые: 15 апреля – 5 мая

Северные и западные области

ранние сорта: 10 – 30 апреля

среднеспелые: 1 – 20 мая

Эти даты являются ориентировочными. На практике они могут меняться примерно на одну-две недели в зависимости от погоды весной. Главное правило остается неизменным: почва перед посадкой должна прогреться по меньшей мере до +7…+10 °C.

Месячный посевной календарь на март 2026 года

Открытая почва:

Лучшее время для посева и посадки ранних овощей: морковь, редис, петрушка, укроп, салат, лук-севок, чеснок, ранний картофель — с 27 марта. Бобовые в почву лучше высаживать 1-3, 19-20 марта.

Теплицы:

Посев семян или высадка рассады тепличных культур (томаты, перец, огурцы, баклажаны, шпинат) — преимущественно в начале месяца (1-3 марта) и в середине/конце (7-8, 19-21 марта).

Подоконник/рассада:

Для поздней капусты, кабачков, тыквы, астр и бархатцев лучшее время для посева на рассаду – 1-3, 7-8, а некоторые культуры еще и 15-16 марта.

Месячный посевной календарь на март 2026 года. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что можно и не стоит сажать в саду, чтобы не было аллергии.