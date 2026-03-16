Не поспішайте, щоб не втратити врожай: коли починати посадку картоплі у 2026 році

Варто орієнтуватись на декілька факторів та місячний календар

Навесні багато городників починають готуватися до посадки картоплі. Однак точну дату назвати складно, адже вона залежить не лише від календаря.

Є кілька важливих факторів, на які радять звернути увагу перед посадкою. Саме вони можуть вплинути на те, чи буде врожай вдалим.

За даними "gardening.alibaba", головним показником для посадки є температура ґрунту. Картопля добре проростає, коли земля на глибині приблизно 10 сантиметрів прогрівається до +7…+13 °C. Якщо температура нижча за +4 °C, насіннєві бульби можуть почати гнити. Коли ґрунт прогрівається більше ніж до +18 °C, ріст рослин сповільнюється.

Щоб отримати точні дані, радять вимірювати температуру ґрунтовим термометром і перевіряти її кілька днів поспіль. Важливо, щоб показники залишалися стабільними, адже короткочасні коливання можуть вводити в оману.

Ще один важливий фактор — стан ґрунту. Якщо взяти жменю землі, вона має легко розсипатися, а не злипатися у щільну грудку. У перезволоженій землі картоплю садити не варто, бо надлишок води шкодить корінню і може сприяти появі грибкових хвороб, зокрема фітофторозу.

Люди садять картоплю.

На які фактори потрібно звернути увагу перед працею

Є кілька ознак, коли посадку краще почати одразу. Це варто робити, якщо ґрунт кілька днів тримає температуру близько +9 °C, земля достатньо суха, а до можливих заморозків ще приблизно три тижні.

Посадку краще відкласти, якщо прогнозують сильні дощі, земля дуже волога або нічна температура регулярно опускається нижче -2 °C.

За даними "moongarden", приблизні строки посадки у 2026 році для різних регіонів України виглядають так:

Центральні та південні області

ранні сорти: 25 березня – 15 квітня

середньостиглі: 15 квітня – 5 травня

Північні та західні області

ранні сорти: 10 – 30 квітня

середньостиглі: 1 – 20 травня

Ці дати є орієнтовними. На практиці вони можуть змінюватися приблизно на один-два тижні залежно від погоди навесні. Головне правило залишається незмінним: ґрунт перед посадкою має прогрітися щонайменше до +7…+10 °C.

Місячний посівний календар на березень 2026 року

Відкритий ґрунт:

Кращий час для посіву та посадки ранніх овочів: морква, редиска, петрушка, кріп, салат, цибуля-сівок, часник, рання картопля — з 27 березня. Бобові у ґрунт краще висаджувати 1-3, 19-20 березня.

Теплиці:

Посів насіння чи висадка розсади тепличних культур (томати, перець, огірки, баклажани, шпинат) — переважно на початку місяця (1–3 березня) та в середині/наприкінці (7-8, 19-21 березня).

Підвіконня/розсада:

Для пізньої капусти, кабачків, гарбуза, айстр і чорнобривців найкращий час для посіву на розсаду — 1-3, 7-8, а деякі культури ще й 15-16 березня.

Місячний посівний календар на березень 2026.

