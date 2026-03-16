Не поспішайте, щоб не втратити врожай: коли починати посадку картоплі у 2026 році

Марина Бондаренко
Посадка. Фото Колаж "Телеграфу"

Варто орієнтуватись на декілька факторів та місячний календар

Навесні багато городників починають готуватися до посадки картоплі. Однак точну дату назвати складно, адже вона залежить не лише від календаря.

Є кілька важливих факторів, на які радять звернути увагу перед посадкою. Саме вони можуть вплинути на те, чи буде врожай вдалим.

За даними "gardening.alibaba", головним показником для посадки є температура ґрунту. Картопля добре проростає, коли земля на глибині приблизно 10 сантиметрів прогрівається до +7…+13 °C. Якщо температура нижча за +4 °C, насіннєві бульби можуть почати гнити. Коли ґрунт прогрівається більше ніж до +18 °C, ріст рослин сповільнюється.

Щоб отримати точні дані, радять вимірювати температуру ґрунтовим термометром і перевіряти її кілька днів поспіль. Важливо, щоб показники залишалися стабільними, адже короткочасні коливання можуть вводити в оману.

Ще один важливий фактор — стан ґрунту. Якщо взяти жменю землі, вона має легко розсипатися, а не злипатися у щільну грудку. У перезволоженій землі картоплю садити не варто, бо надлишок води шкодить корінню і може сприяти появі грибкових хвороб, зокрема фітофторозу.

Коли в 2026 році садити картоплю
Люди садять картоплю. Фото: згенеровано штучним інтелектом

На які фактори потрібно звернути увагу перед працею

Є кілька ознак, коли посадку краще почати одразу. Це варто робити, якщо ґрунт кілька днів тримає температуру близько +9 °C, земля достатньо суха, а до можливих заморозків ще приблизно три тижні.

Посадку краще відкласти, якщо прогнозують сильні дощі, земля дуже волога або нічна температура регулярно опускається нижче -2 °C.

За даними "moongarden", приблизні строки посадки у 2026 році для різних регіонів України виглядають так:

  • Центральні та південні області
  • ранні сорти: 25 березня – 15 квітня
  • середньостиглі: 15 квітня – 5 травня
  • Північні та західні області
  • ранні сорти: 10 – 30 квітня
  • середньостиглі: 1 – 20 травня

Ці дати є орієнтовними. На практиці вони можуть змінюватися приблизно на один-два тижні залежно від погоди навесні. Головне правило залишається незмінним: ґрунт перед посадкою має прогрітися щонайменше до +7…+10 °C.

Місячний посівний календар на березень 2026 року

Відкритий ґрунт:

  • Кращий час для посіву та посадки ранніх овочів: морква, редиска, петрушка, кріп, салат, цибуля-сівок, часник, рання картопля — з 27 березня. Бобові у ґрунт краще висаджувати 1-3, 19-20 березня.

Теплиці:

  • Посів насіння чи висадка розсади тепличних культур (томати, перець, огірки, баклажани, шпинат) — переважно на початку місяця (1–3 березня) та в середині/наприкінці (7-8, 19-21 березня).

Підвіконня/розсада:

  • Для пізньої капусти, кабачків, гарбуза, айстр і чорнобривців найкращий час для посіву на розсаду — 1-3, 7-8, а деякі культури ще й 15-16 березня.
Що садити у березні 2026
Місячний посівний календар на березень 2026. Фото: Телеграф

