"Украинская Синди Кроуфорд": украинцы в восторге от архивных фото Сумской из ее молодости

Актриса была настоящим секс-символом

Архивные фото известной украинской актрисы Ольги Сумской начала 2000-х вызвали оживленное обсуждение в соцсетях. Красотой звезды восхищаются и называют "украинской Синди Кроуфорд".

Поводом для дискуссии стал пост одной из пользователей Threads, которая опубликовала несколько фото молодой Сумской и написала: "Вы вообще видели, как выглядела Ольга Сумская в 2000-х?". К публикации она добавила фотографии, на которых актриса позирует с пышной прической и в элегантных образах.

Ольга Сумская в молодости. Фото: instagram.com/olgasumska

В комментариях пользователи почти единогласно отметили, что годы почти не изменили внешность артистки. Пользователи также писали, что и сегодня Сумская выглядит эффектно.

"Она и сейчас так выглядит."

"Одна из самых красивых знакомых женщин."

"Она и сейчас красотка."

"Помню Ольгу в фильме "Принцесса на бобах" — она там настоящая красавица, просто топмодель."

"Украинский Синди Кроуфорд."

"Наша Клаудия Шиффер."

Ольга Сумская в молодости. Фото: instagram.com/olgasumska

Неудивительно, что архивные кадры вызвали такую реакцию. В конце 1990-х и начале 2000-х Ольга Сумская была одной из самых известных актрис страны и считалась одним из главных секс-символов украинского кино. Широкую популярность ей принесла главная роль в сериале "Роксолана", после премьеры которого артистка стала настоящей звездой, а ее фото регулярно появлялись на обложках журналов.

Ольга Сумская в молодости. Фото: instagram.com/olgasumska

Кроме "Роксоланы", Сумская запомнилась зрителям ролями в фильмах и сериалах "Принцесса на бобах", "Вечера на хуторе близь Диканьки", "Записки курносого Мефистофеля" и многих театральных постановках. Сейчас звезде 59 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ольга Сумская показала, что я выглядела в 32 года. Украинцы не прошли мимо и сразу начали комментировать снимки Ольги, засыпая ее комплиментами.