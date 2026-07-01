"Украинская Синди Кроуфорд": украинцы в восторге от архивных фото Сумской из ее молодости
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Актриса была настоящим секс-символом
Архивные фото известной украинской актрисы Ольги Сумской начала 2000-х вызвали оживленное обсуждение в соцсетях. Красотой звезды восхищаются и называют "украинской Синди Кроуфорд".
Поводом для дискуссии стал пост одной из пользователей Threads, которая опубликовала несколько фото молодой Сумской и написала: "Вы вообще видели, как выглядела Ольга Сумская в 2000-х?". К публикации она добавила фотографии, на которых актриса позирует с пышной прической и в элегантных образах.
В комментариях пользователи почти единогласно отметили, что годы почти не изменили внешность артистки. Пользователи также писали, что и сегодня Сумская выглядит эффектно.
- "Она и сейчас так выглядит."
- "Одна из самых красивых знакомых женщин."
- "Она и сейчас красотка."
- "Помню Ольгу в фильме "Принцесса на бобах" — она там настоящая красавица, просто топмодель."
- "Украинский Синди Кроуфорд."
- "Наша Клаудия Шиффер."
Неудивительно, что архивные кадры вызвали такую реакцию. В конце 1990-х и начале 2000-х Ольга Сумская была одной из самых известных актрис страны и считалась одним из главных секс-символов украинского кино. Широкую популярность ей принесла главная роль в сериале "Роксолана", после премьеры которого артистка стала настоящей звездой, а ее фото регулярно появлялись на обложках журналов.
Кроме "Роксоланы", Сумская запомнилась зрителям ролями в фильмах и сериалах "Принцесса на бобах", "Вечера на хуторе близь Диканьки", "Записки курносого Мефистофеля" и многих театральных постановках. Сейчас звезде 59 лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ольга Сумская показала, что я выглядела в 32 года. Украинцы не прошли мимо и сразу начали комментировать снимки Ольги, засыпая ее комплиментами.