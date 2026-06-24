Победительница "Евровидения 2026" неожиданно отказалась от фестиваля в Баку: среди участников были российские звезды

На этом фестивале выступят Киркоров и другие путинисты

Победительница песенного конкурса "Евровидение 2026", болгарская певица Dara, не выступит на музыкальном фестивале Dream Fest в Азербайджане. Раньше ее имя было среди заявленных артистов.

Информация об участии исполнительницы сначала исчезла из анонсов мероприятия, а затем сама певица прокомментировала ситуацию в соцсетях. По словам Dara, ее выступление не состоится из-за накладки в графике. Артистка поблагодарила своих поклонников в Азербайджане за поддержку и выразила надежду встретиться с ними во время предстоящих концертов.

Впрочем, отказ певицы вызвал оживленное обсуждение в сети не только из-за официального объяснения. Дело в том, что среди участников Dream Fest в этом году заявлены российские артисты, часть которых публично поддерживала политику Кремля или же не высказывалась относительно полномасштабной войны России против Украины.

В частности, в афише фестиваля фигурируют Стас Михайлов, Ирина Дубцова, Егор Крид, Люся Чеботина, Алсу и другие исполнители, продолжающие работать на российском музыкальном рынке. Также среди приглашенных артистов оказались уроженцы Украины Ани Лорак и Джиган, уже многие годы строящие карьеру в РФ.

Сам фестиваль организует азербайджанский певец и бизнесмен Эмин Агаларов, активно работающий в российском шоу-бизнесе. Именно из-за состава участников пользователи соцсетей предположили, что решение Dara могло быть связано не только с расписанием, хотя сама исполнительница никаких других причин своей отмены не называла.

Напомним, что Филипп Киркоров после победы Болгарии на Евровидении заявил, что помогал в написании песни и подготовке номера. Также сетью ширила информация о том, что сама певица имеет связи с путинистами. Однако сама Dara опровергла все эти слухи, заявив, что ни один россиянин не был причастен к ее выступлению.

Ранее "Телеграф" делился мемами о Евровидении 2026 года. Пока одни обсуждали вокал и политику, другие массово разносили Threads шутками о самокатах на сцене, "болгарках", взглядах матерей и танцах, за которые "мама пообещала 5 гривен".