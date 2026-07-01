"Мы снимали не на Лазурном побережье": Ирина Горовая оправдалась за смех на сирену

Когда ведущая предположила, что "где-то важное летит" или "в Броварах дрон", Горовая рассмеялась

Известная украинская продюсер Ирина Горова оказалась в центре скандала. Причиной стала ее реакция на воздушную тревогу, которую часть пользователей соцсетей восприняла неоднозначно.

Во время записи подкаста Women Make Money прозвучала сирена. В этот момент ведущая, комментируя ситуацию, предположила, что "где-то важное летит" или "в Броварах дрон". Эта фраза вызвала смех у Горовой, после чего они продолжили разговор. Ведущая отметила, что в случае реальной угрозы запись могут прервать и спуститься в укрытие.

Фрагмент подкаста распространил блоггер-сплетник Богдан Беспалов. Видео быстро разлетелось по сети, а среди пользователей, в частности жителей Броваров, появились критические комментарии. Некоторые корреспонденты заявили, что шутки или смех в контексте возможных атак беспилотников неуместны, ведь город неоднократно становился целью российских ударов.

После волны критики Ирина Горовая опубликовала пояснения. По словам продюсера, ее смех не был реакцией на упоминание беспилотника или Бровары.

"Смех был во фразу "важное летит". Наша психика уже настолько искаженно воспринимает опасность, что мы вынуждены такими категориями воспринимать реальность", — отметила она.

Ирина Горовая объяснила свой смех. Фото: threads

Горовая объяснила, что упоминание о Броварах было лишь условным ориентиром, который помогает быстро понять направление потенциальной опасности, а не насмешкой над городом или его жителями. Также продюсер подчеркнула, что запись подкаста проходила в Киеве, где команда так же живет в условиях воздушных тревог и постоянной угрозы обстрелов.

"Мы снимали в Киеве, а не на Лазурном побережье. Все в одних условиях. Спасибо всем, кто обращает внимание на важное", — объяснила Горова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Горовая раскрыла неожиданные подробности работы с Надеждой Дорофеевой. "Не так, как с другими артистами".