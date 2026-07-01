Кембридж и роскошная жизнь: самые горячие фото новой "Мисс Вселенная Украина 2026" Анны Никоновой

Мы собрали самые горячие и смелые снимки красавицы

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Киевлянка Анна Никонова, которой 22 года, получила титул "Мисс Вселенная Украина 2026" и уже в скором времени будет представлять нашу страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в Пуэрто-Рико. Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, где публикует кадры по путешествиям, обучению, фотосессиям и повседневной жизни.

Известно, что Анна получила образование по специальности психология и завершает магистерскую учебу в Кембриджском университете. Параллельно она работает в сфере международных образовательных партнерств, а свои научные исследования посвятила вопросам современного образования и роли женщин в обществе.

Анна Никонова родом из Киева. Она выросла в многодетной семье бизнесмена и девелопера Игоря Никонова и его супруги Иванны. У девушки есть сестра-близнец Ольга, а также еще восемь братьев и сестер. В свою очередь Игорь Никонов — один из крупнейших застройщиков Киева. В рейтинге Forbes "100 самых богатых украинцев" он занимал 66-е место.

Анна Никонова с мамой. Фото: instagram.com/ananikonovaa

На своей странице в Инстаграмме Анна рассказывает о поступлении в Кембриджский университет и делится советами, а также разбирает некоторые кейсы по психологии. Также Анна публикует кадры личной жизни.

Анна Никоноваз бойфрендом. Фото: instagram.com/ananikonovaa

Среди фотографий есть и атмосферные летние снимки, на которых обладательница титула позирует в купальниках и пляжных образах. Девушка не боится показывать фигуру.

Анна Никонова. Фото: instagram.com/ananikonovaa

Анна Никонова. Фото: instagram.com/ananikonovaa

На одних фотографиях Анна позирует на побережье в лаконичных купальниках, на других отдыхает у бассейна или наслаждается солнечной погодой во время заграничных путешествий.

Анна Никонова. Фото: instagram.com/ananikonovaa

Анна Никонова. Фото: instagram.com/ananikonovaa

Ранее "Телеграф" рассказывал, что реперка alyona alyona в купальнике взбудоражила сеть горячими кадрами из Одессы. Артистка продемонстрировала свою красоту и пышные формы.