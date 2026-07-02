Справится даже ребенок: как сделать дешевый кондиционер своими руками

Устройство не охладит всю квартиру, но поможет создать прохладу рядом с человеком.

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Почти кондиционер своими руками, который может помочь в сильную жару, можно сделать менее чем за 1000 грн. Американка поделилась лайфхаком, который по ее оценкам позволит получить охладитель всего за 20 долларов.

Автор контента Кристина Холланд (Christina Holland), которая часто делится полезными советами в социальных сетях, сделала аналог кондиционера для охлаждения помещения с помощью пенопластовой коробки, имеющей крышку, вентилятора, двух кусков трубы, изоленты и замороженной бутылки с водой.

Как сделать кондиционер своими руками:

В крышке или боковой стенке коробки вырезают отверстие по размеру вентилятора. Рядом делают отверстие для гнутой пластиковой трубки, через которую в систему будет поступать воздух. С другой стороны, устанавливают короткую прямую трубку — через нее будет выходить охлажденный воздух. Все элементы герметично фиксируют изолентой. Внутрь коробки ставят бутылку с замороженной водой, оставляя свободное пространство у выходной трубки. После этого достаточно включить вентилятор.

Такое устройство может обеспечить локальное охлаждение рядом с человеком, но вряд ли способно существенно снизить температуру во всем помещении. Для поддержания эффекта придется периодически заменять бутылки со льдом.

Примечательно, если использовать маленький вентилятор и небольшую коробку, самодельное устройство обойдется еще дешевле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно охладиться без кондиционера. Будут полезны не только лед и вентилятор.