Борьба за жизнь любовницы Ермолаева, первые показания и задержанный: новые детали взрыва в Монако

Подозреваемый еще не задержан

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По делу о взрыве у дома олигарха Вадима Ермолаева в Монако появились новые подробности. Партнерша бизнесмена Анна Насобина, которую французские и британские СМИ называют вероятной целью покушения, до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

Между тем, следователи допрашивают свидетелей, а правоохранители продолжают поиски возможных причастных к преступлению. По информации французского издания Nice-Matin, именно Анна Насобина получила тяжелые травмы при взрыве, произошедшем 29 июня.

Женщину в критическом состоянии доставили в больницу Пастера в Ницце. Врачам пришлось ампутировать ей обе ноги, однако, по словам генерального прокурора Монако, ее состояние остается нестабильным, а угроза жизни не миновала.

Что известно о допросах

Следствие также активно работает со свидетелями трагедии. По данным местных медиа, правоохранители уже допросили 14-летнего сына Анны Насобиной, который может обладать важной информацией для расследования. Также планируют допросить Вадима Ермолаева. Пообщаться с Насобиной не удалось из-за ее тяжелого состояния.

Анна Насобина. Фото: The Sun

По данным медиков, подросток испытал не только ожоги и многочисленные ушибы. Во время операции врачи извлекли из его ноги металлический болт, который, по предварительной информации, являлся одним из впечатляющих элементов самодельного взрывного устройства.

Анна Насобина. Фото: facebook.com/AnnaNasobina

Что известно о подозреваемых

Утром 1 июля стражи порядка задержали иностранца, которого проверяли на возможную причастность ко взрыву. Однако уже через несколько часов его отпустили, поскольку следствие не нашло достаточных доказательств. Между тем человек, считающийся непосредственным исполнителем покушения, до сих пор находится в розыске.

По предварительным данным следствия, подозреваемый почти час наблюдал за зданием Sun’s Palace, значительная часть которого, по информации СМИ, принадлежит Вадиму Ермолаеву. Когда автомобиль с семьей прибыл на место, а пассажиры вышли и тронулись от парковки, злоумышленник оставил поблизости посылку со взрывчаткой и привел ее в действие.

В случае установления личности и доказательства вины подозреваемому может грозить самое суровое наказание. Согласно статье 375 Уголовного кодекса Монако, использование взрывного устройства при покушении на жизнь человека приравнивается к покушению на убийство, за что предусмотрено пожизненное заключение.

Французские правоохранители не разглашают основную версию мотивов преступления. Издания называют Насобину партнершей украинского бизнесмена Вадима Ермолаева и предполагают, что именно она могла быть основной целью взрывного устройства. Официального подтверждения этой информации от следователей пока нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Вадиме Ермолаеве. Сначала писали, что она потеряла две ноги в результате взрыва, но выяснилось, что ее на месте теракта не было.