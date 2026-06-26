Создатель сериала "Село на миллион" умер в 64 года: причина смерти выдающегося режиссера

Режиссеру было 64 года

Украинское киносообщество понесло потери. Умер сербский режиссер и продюсер Бата Недич, много лет работавший в Украине и создавший ряд популярных телесериалов и фильмов. О его смерти стало известно 26 июня.

Трагическое известие сообщили его близкие в Facebook. В посте они отметили, что причиной смерти режиссера стала тяжелая болезнь. Его сердце перестало биться в четверг, 25 июня.

"С разбитым сердцем, должен сообщить, что вчера 25.06.2026 Бата Недић Светислав Богославович пошел быть с Творцом. Мы долго боролись с болезнью, но проиграли эту войну. Спасибо всем кто поддерживал нас в этот трудный период", — отметили в сообщении

Родные не уточнили, какой именно диагноз имел режиссер. Известно лишь, что он долго лечился, а последние месяцы борьбы с недугом были чрезвычайно сложными для всей семьи. У него остались жена и двое взрослых детей – сын Петер и дочь Соня.

Бата Недич с супругой. Фото: facebook.com/svetislav.nedic

Бата Недич родился 30 мая 1962 года. За свою карьеру он стал режиссером десятков телевизионных проектов, многие из которых получили популярность именно в Украине. Среди его самых известных работ — сериалы "Век Якова", "Хозяйка", "Ведьма", "Село на миллион", "Танец мотылька, "Прислуга", "Маршрут милосердия", "Пока станица спит", "Тайны института 8", "Тайны института благородных девушек ". Именно эти ленты сделали его одним из самых известных режиссеров сериального производства в Украине и за рубежом.

Бата Недич. Фото: facebook.com/svetislav.nedic

Также режиссер предстал в роли актера в некоторых фильмах. В частности, появился в эпизоде мини-сериала "Украденное счастье", "Две стороны одной Анны", "Ефросинья", "Танец мотылька". В сериалах "Соседи" и "Случайная запись" Бата Недич сыграл полноценные роли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что умерла известная актриса Людмила Чурсина, которую называли самой красивой в СССР. Она была против Украины и поддерживала оккупацию Крыма.