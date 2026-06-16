Пропала с радаров и наконец-то вышла на связь: София Ротару напомнила о себе (фото)

Артистка вышла на связь

После очередного массированного удара России по Украине в ночь на 15 июня народная артистка Украины София Ротару впервые за долгое время напомнила о себе в соцсетях. Певица опубликовала эмоциональное изображение с горящим Киевом и разбитым сердцем.

На кадре, который Ротару выложила в сторис изображена охваченная огнем Киево-Печерская лавра, а внизу прописными буквами написано: "Киев. 15.06.26". Так артистка отреагировала на одну из самых масштабных российских атак последних месяцев.

София Ротару вышла на связь. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

В ночь на 15 июня российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив десятки ракет и сотни беспилотников. Под ударом оказались Киев, Днепр, Харьков и другие города. Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

София Ротару ведет непубличный образ жизни. С начала полномасштабной войны артистка практически не дает интервью, не выступает с концертами и изредка выходит на связь через социальные сети. В частности, в мае звезда поздравила украинцев с Днем вышиванки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что София Роатру показала свою внучку. Артистка поздравила 25-летнюю Соню с праздником.