Первая победительница нового "Караоке на Майдане". Кто она такая и как выглядит (фото и видео)

Легендарное шоу вернулось в обновленном формате с благотворительной миссией и новым ведущим. "Телеграф" рассказывает о певице Lina Tion, которая первой покорила сердца зрителей и открыла счет побед в сезоне-2026.

В субботу, 25 апреля, в Киеве состоялись съемки первых выпусков возрожденного "Караоке на Майдане". Проект, который теперь выходит на телеканале ТЕТ, сменил не только "прописку" (съемки переместились на Контрактовую площадь), но и ведущего — место Игоря Кондратюка занял популярный артист и хип-хоп исполнитель ХАС (Назар Хассан).

Главная интрига — кто же станет первой "народной звездой" новой эры — разрешилась быстро: победу одержала молодая исполнительница Lina Tion. На съемках Лина сумела перепеть конкурентов и собрать наибольшую поддержку толпы, став официальной первой победительницей сезона 2026 года.

Кто такая Lina Tion?

Lina Tion (Лина Тион) — амбициозная украинская певица и автор песен. До участия в "Караоке" она уже начала развивать сольную карьеру. Лина активно выпускает авторские треки в стиле поп и инди.

Летом 2025 года девушка выпустила свой первый клип на песню "Не твоя", а осенью вышел второй клип "Карма".

В марте 2026 года исполнительница представила свою новую песню "Ще".

Напомним, что после почти семилетнего перерыва легендарное шоу "Караоке на Майдане" вернулось на улицы Киева. Однако в сети украинцы осудили проведение съемок в день гибели людей в Днепре в результате российских ударов.