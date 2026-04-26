Был звездой "Дизель Шоу", ушел на фронт и женился во время войны. Где сейчас актер Олег Иваница

Уроженец Тернополя воспитывает четверых детей

В это воскресенье, 26 апреля, свой день рождения отмечает Олег Иваница. Украинскому актеру и военнослужащему исполняется 48 лет. "Телеграф" рассказывает, как изменилась жизнь артиста после полномасштабного вторжения и где он сейчас.

Будущая звезда родилась в 1978 году в Тернополе. Окончил Институт международного бизнеса при Тернопольской академии народного хозяйства, после чего продолжил обучение в студии актерского мастерства "Черный Квадрат".

С 2006 года начал активно сниматься в кино и на телевидении, работать сценаристом. В его фильмографии — роли в проектах "Возвращение Мухтара", "Оттепель", "Паршивые овцы", "Одесса-мама", "Сашка", "Нюхач", "Лабиринты судьбы", "Чудо по расписанию", "На линии жизни", "Гражданин Никто", "Папаньки", "Живая вода" и других. Особенно ярко ему удалась роль врача-репродуктолога Льва Квитко в популярной медицинской мелодраме "Женский доктор".

Олег Иваница и Виталина Библив в "Женском доктаре"

С 2015 по 2018 год Иваница выступал в качестве актера популярного проекта "Дизель Шоу" от компании "Дизель Студио", а также снимался в их скетчкоме "На троих". В 2018 году покинул коллектив, отметив, что утратил мотивацию после трагической гибели одной из ключевых актрис — Марины Поплавской.

Марина Поплавская и Олег Иваница

Актер был женат дважды. От предыдущего брака у него есть дочь Ольга и сын Остап. Летом 2022 года мужчина пошел в ЗАГС с новой избранницей Ланой, с которой познакомился в Tinder. Осенью у пары родился сын Орест. Известно, что у Ланы также есть дочь Анита от предыдущих отношений.

У меня есть трое детей, которые кровные, и дочь Ланы – Анитка – тоже мой ребенок. Суммарно четверо. Оресту сейчас два месяца. Это прекрасно, когда ты видишь, как формируется человек. Сначала просто никакой реакции, потом он тебя уже замечает, потом у него появляется прототип улыбки на лице. Это прекрасно Олег Иваница

Где сейчас Олег Иваница

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину он служит в рядах ВСУ. За два дня до начала войны актер обновил военный билет, а уже 25 февраля публиковал в соцсетях фото из будней территориальной обороны.

В конце марта он принял военную присягу и был направлен на восток страны. Также проходил службу в районе Чернобыля.

В 2024 году Иваница сообщил, что его перевели в Киевский регион, где он служит в зенитно-пулеметном подразделении, выполняя задачи по противодействию дронам-камикадзе в системе противовоздушной обороны.

