Був зіркою "Дизель Шоу", пішов на фронт і одружився під час війни. Де зараз актор Олег Іваниця

Уродженець Тернополя виховує чотирьох дітей

Цієї неділі, 26 квітня, свій день народження відзначає Олег Іваниця. Українському актору та військовослужбовцю виповнюється 48 років. "Телеграф" розповідає, як змінилося життя артиста після повномасштабного вторгнення і де він зараз.

Майбутня зірка народилася 1978 року у Тернополі. Закінчив Інститут міжнародного бізнесу при Тернопільській академії народного господарства, після чого продовжив навчання у студії акторської майстерності "Чорний Квадрат".

З 2006 року почав активно зніматися в кіно та на телебаченні, працювати сценаристом. У його фільмографії — ролі у проєктах "Повернення Мухтара", "Відлига", "Паршиві вівці", "Одеса-мама", "Сашка", "Нюхач", "Лабіринти долі", "Диво за розкладом", "На лінії життя", "Громадянин Ніхто", "Папаньки", "Жива вода" та інші. Особливо яскраво йому вдалася роль лікаря-репродуктолога Лева Квітка у популярній медичній мелодрамі "Жіночий лікар".

Олег Іваниця та Віталіна Біблів у "Жіночому лікарі"

З 2015 по 2018 рік Іваниця виступав як актор популярного проєкту "Дизель Шоу" від компанії "Дизель Студіо", а також знімався в їхньому скетчкомі "На трьох". 2018 року залишив колектив, зазначивши, що втратив мотивацію після трагічної загибелі однієї з ключових актрис — Марини Поплавської.

Марина Поплавська та Олег Іваниця

Актор був одружений двічі. Від попереднього шлюбу у нього є дочка Ольга та син Остап. Влітку 2022 року чоловік пішов до РАГСу з новою обраницею Ланою, з якою познайомився в Tinder. Восени у пари народився син Орест. Відомо, що Лана також має доньку Аніту від попередніх стосунків.

У мене є троє дітей, які кровні, і донька Лани – Анітка – теж моя дитинка. Сумарно четверо. Оресту зараз два місяці. Це прекрасно, коли ти бачиш, як формується людинка. Спочатку просто жодної реакції, потім вона тебе вже помічає, потім у неї з'являється прототип усмішки на обличчі. Це прекрасно Олег Іваниця

Де зараз Олег Іваниця

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України він служить у лавах ЗСУ. За два дні до початку війни актор оновив військовий квиток, а вже 25 лютого публікував у соцмережах фото із буднів територіальної оборони.

Наприкінці березня він склав військову присягу і був спрямований на схід країни. Також проходив службу у районі Чорнобиля.

У 2024 році Іваниця повідомив, що його перевели до Київського регіону, де він служить у зенітно-кулеметному підрозділі, виконуючи завдання щодо протидії дронам-камікадзе в системі протиповітряної оборони.

