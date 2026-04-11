Гены "ангела". Посмотрите, в какую красавицу превратилась единственная дочь Алессандры Амбросио (фото)

17-летнюю дочь звезды Victoria’s Secret не отличить от супермодели

В субботу, 11 апреля, одна из самых известных красавиц мира, бразильская супермодель Алессандра Амбросио, отмечает свой 45-й день рождения. Звезда подиумов, которая долгие годы была лицом Victoria’s Secret, по-прежнему находится в потрясающей форме. Однако внимание поклонников все чаще приковывает не сама именинница, а ее повзрослевшая дочь, которая унаследовала лучшие гены матери.

"Телеграф" решил показать, как сейчас выглядит 17-летняя Аня Луиза и чем занимается наследница модной империи.

Копия матери

Старшей дочери Алессандры, Ане Луизе, в августе исполнится 18 лет. Девушка уже давно перестала быть просто "дочкой знаменитости" и уверенно заявляет о себе в медийном пространстве.

Фото: Getty Images

Сходство между мамой и дочерью поразительно: те же выразительные черты лица, длинные каштановые волосы и бесконечные ноги.

Несмотря на то, что Алессандра подчеркивала важность учебы для дочери, Аня уже делает серьезные шаги в индустрии. В марте 2026 года они вместе снялись в масштабной рекламной кампании для бразильского бренда обуви. Ранее Аня появлялась в рекламе собственного бренда матери Gal Floripa и снималась для Michael Kors.

2025 год стал для девушки знаковым — она попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в авторской короткометражке под названием "Малибу".

Аня — частая гостья на Неделях моды и красных дорожках. В октябре 2025 года она сопровождала маму на одном из торжественных мероприятий, где фотографы в очередной раз отметили, что девушки выглядят скорее как сестры, чем как мать и дочь.

Помимо красавицы-дочери, Алессандра воспитывает 13-летнего сына Ноа Феникса. Мальчик, как и его сестра, родился в отношениях модели с бизнесменом Джейми Мазуром. Ноа ведет более закрытый образ жизни, но иногда появляется в соцсетях матери — недавно они вместе путешествовали по Канаде.

Ранее мы писали, как сейчас выглядит дочь Хита Леджера. Голливудского актера не стало в 2008 году.