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Икра дешевле на 200 грн, а крабовые палочки минус 37%: в "АТБ" скидки на рыбу и морепродукты

Автор
Юлия Закирова
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Такие товары не часто попадают на акции
Такие товары не часто попадают на акции. Фото Телеграф

Просто сейчас покупатели могут приобрести рыбные деликатесы со скидками до 42%

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На этой неделе сеть супермаркетов "АТБ" обновила акционные предложения на рыбу и морепродукты. Покупатели могут сэкономить от 30% до 42% на популярных товарах, среди которых икра, семга, форель, сельдь и крабовые палочки.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа": Цены в "АТБ" упали на 55% на некоторые товары: что можно купить с большими скидками на этой неделе

Наибольшую скидку получила соленая икра форели Fish Factory в банке 100 г. Ее можно приобрести за 275,67 грн вместо 479,90 грн, то есть более чем на 200 грн дешевле. Также на 40% подешевела икра лососевой форели Norven весом 80 г – до 254,90 грн вместо 425,90 грн.

Заметно снизилась цена и на крабовые палочки "Своя лінія". Упаковка весом 500 г стоит 91,71 грн вместо 146,90 грн, что на 37% дешевле обычной стоимости.

Действительно приятные скидки

Любители сельди также могут воспользоваться акционным предложением. Пресервы "Оселедець філе в олії" Norven весом 250 г продаются за 73,90 грн вместо 111,30 грн. Кроме того, паста из икрой океанической рыбы со вкусом креветок или копченой семги стоит 47,90 грн. вместо 68,90 грн.

Акция распространяется и на красную рыбу. Филе форели на коже Norven весом 210 г можно приобрести за 279,90 грн вместо 402,40 грн. По такой же акционной цене – 279,90 грн – продается слабосоленая семга Norven в формате филе-кусок.

Акционные цены будут действовать в течение этой недели. В то же время наличие отдельных товаров может отличаться в зависимости от конкретного магазина, поэтому желающим воспользоваться скидками не стоит откладывать покупки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о бесплатной фишке "АТБ", о которой никто не знает: что могут дать покупателям просто так.

Теги:
#Акции #Цены #Скидки #Рыба и морепродукты #АТБ