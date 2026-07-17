Минус 55% на Magnat и минус 50% на "Хрещатик" и Laska: в "АТБ" резко упали цены на мороженое

На этой неделе приобрести вкусности можно по очень приятной цене

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В украинской сети супермаркетов "АТБ" стартовала новая неделя акций, и самые большие скидки на этот раз получили товары из отдела замороженных продуктов. Отдельные виды мороженого можно приобрести более чем в два раза дешевле, а акционные цены распространяются как на популярные премиальные бренды, так и на продукцию украинских производителей.

Подробнее об этом – в материале Цены в "АТБ" упали на 55% на некоторые товары: что можно купить с большими скидками на этой неделе

Наибольшую скидку получило мороженое Magnat (вкусы Hazelnut, Raspberry Cheesecake и сорбет манго-апельсин). Его стоимость снизилась на 55% — с 230,90 грн до 103,90 грн.

Сразу несколько популярных позиций продаются со скидкой 50%. В частности:

Laska Maximuse — 99,50 грн вместо 199,90 грн;

"Ласунка Гран-Прі" с какао (155 г) — 39,50 грн вместо 79,90 грн;

"Хрещатик" сэндвич с печеньем (75 г) — 22,30 грн вместо 44,90 грн;

Laska Maximuse фисташка-карамель (300 г) — 74,50 грн вместо 149,90 грн;

"Хрещатик" пломбир (фисташковый, шоколадный, крем-брюле и в вафельном стаканчике) — по 17,90 грн вместо 35,80 грн.

Экономия ощутима

Также существенно подешевели и другие виды мороженого.

Со скидкой 46% можно приобрести:

"Рудь" Black Кофе (70 г) — 17,50 грн вместо 32,90 грн;

"Лімо Сиркове 1965" (65 г) — 24,90 грн вместо 45,90 грн;

"Три Ведмедя Monaco" (макарон-юдзу, черничный чизкейк, манго-меренга, 100 г) — по 36,90 грн вместо 68,90 грн;

"Рудь" Соковита трилогія (360 г) — 88,90 грн вместо 165,90 грн;

"Лімо Пломбір 1965" (0,5 кг) — 105,90 грн вместо 196,90 грн.

Вкусности по акции на любой вкус

Еще несколько позиций также продаются по выгодным ценам. Мороженое "Три Ведмедя" Mystic Dragon и арбуз-клубника (70 г) стоит 24,50 грн вместо 44,90 грн (минус 45%), а плодово-ягодное мороженое "Своя лінія" в вафельном стаканчике (80 г) — всего 10,62 грн 3,8 грн.

Кроме мороженого акционные предложения распространяются и на другие замороженные продукты. Так, хачапури "По аджарськи" (300 г) продаются за 90,90 грн вместо 160,90 грн (минус 35%), а вареники с сыром "День у День" (400 г) — за 44,55 грн вместо 68,90 грн, что на 34% дешевле.

Скидки затронули и другую замороженную продукцию

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что показало сравнение дешевого мороженого с "АТБ" и "Сільпо".