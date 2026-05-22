Минус 230 грн на каждой пачке: в "АТБ" обвалили цены на популярный кофе и чай
На этой неделе можно сделать закупки на будущее по хорошей цене
Сеть супермаркетов "АТБ" снова радует покупателей масштабными скидками. В этот раз под прицел акции "Экономия" попали товары, без которых трудно представить любое утро или вечерние посиделки. Для любителей бодрящих напитков и ароматного чаепития действуют скидки до 52%.
"Телеграф" исследовал цены в супермаркете. Мы распишем каждую позицию по старой и новой цене по акции.
- Кофе Ambassador Dark Roast молотый 225 г — скидка -45%, акционная цена 140,90 грн (старая цена — 256,18 грн );
- Кофе Ambassador Premium молотый — скидка -45%, акционная цена 161,90 грн (старая цена — 294,36 грн );
- Кофе Ambassador Premium растворимый 200 г — скидка -45%, акционная цена 259,90 грн вместо 477,50 грн ;
- Кофе Jacobs Monarch растворимый 280 г — скидка -41%, акционная цена 399,90 грн вместо 681,70 грн ;
- Кофе Nescafe Gold сублимированный 280 г — скидка -37%, акционная цена 399,90 грн вместо 636,50 грн ;
- Чай "Своя линия" Soursop зеленый листовой 60 г — скидка -52%, акционная цена 27,54 грн вместо 57,90 грн ;
- Чай Tea Moments в разных вариантах – скидка -46%, в магазинах действует Акционная цена (уточняйте стоимость конкретного вкуса на ценниках).
