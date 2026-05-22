Минус 230 грн на каждой пачке: в "АТБ" обвалили цены на популярный кофе и чай

Марина Ищенко
Эти акции будут актуальны для кофеманов. Фото Коллаж "Телеграф"

На этой неделе можно сделать закупки на будущее по хорошей цене

Сеть супермаркетов "АТБ" снова радует покупателей масштабными скидками. В этот раз под прицел акции "Экономия" попали товары, без которых трудно представить любое утро или вечерние посиделки. Для любителей бодрящих напитков и ароматного чаепития действуют скидки до 52%.

"Телеграф" исследовал цены в супермаркете. Мы распишем каждую позицию по старой и новой цене по акции.

  • Кофе Ambassador Dark Roast молотый 225 г — скидка -45%, акционная цена 140,90 грн (старая цена — 256,18 грн );
  • Кофе Ambassador Premium молотый — скидка -45%, акционная цена 161,90 грн (старая цена — 294,36 грн );
  • Кофе Ambassador Premium растворимый 200 г — скидка -45%, акционная цена 259,90 грн вместо 477,50 грн ;
  • Кофе Jacobs Monarch растворимый 280 г — скидка -41%, акционная цена 399,90 грн вместо 681,70 грн ;
  • Кофе Nescafe Gold сублимированный 280 г — скидка -37%, акционная цена 399,90 грн вместо 636,50 грн ;
  • Чай "Своя линия" Soursop зеленый листовой 60 г — скидка -52%, акционная цена 27,54 грн вместо 57,90 грн ;
  • Чай Tea Moments в разных вариантах – скидка -46%, в магазинах действует Акционная цена (уточняйте стоимость конкретного вкуса на ценниках).
