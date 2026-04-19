Persil, Finish и Perwoll со скидками до 63%: в "Сильпо" снизились цены на популярную бытовую химию

Приятные скидки будут действовать до 22 апреля

В сети "Сильпо" действует масштабная акция "Ценотижики", в рамках которой на бытовую химию установлены скидки от 50% и даже до 60%.

Предложение охватывает сразу 9 популярных товаров для стирки, мытья посуды и ухода за домом. Акция продлится до 22 апреля 2026 года, по данным "GoToShop".

Список акционных товаров:

Капсулы для стирки Persil Color (35×14 г) – 349 грн вместо 929 грн (–580 грн, –63%)

Капсулы для стирки Persil Universal (35×14 г) – 349 грн вместо 929 грн (–580 грн, –63%)

Таблетки для посудомоечных машин Finish Quantum All in 1 (72 шт) — 499 грн вместо 1299 грн (-800 грн, -62%)

Средство для стирки Perwoll Renew для светлых и белых вещей (3 л) – 349 грн вместо 799 грн (–450 грн, –57%)

Средство для стирки Perwoll для шерсти и деликатных тканей (3 л) – 349 грн вместо 799 грн (–450 грн, –57%)

Туалетная бумага Nua 3-слойная (32 шт) — 399 грн вместо 899 грн (–500 грн, –56%)

Стиральные диски Persil Expert (11×17 г) – 199 грн вместо 414 грн (–215 грн, –52%)

Зубная паста Max Formula Total Care (100 мл) – 69,99 грн вместо 159 грн (–89,01 грн, –56%)

Зубная паста Max Formula Gum Health (100 мл) – 69,99 грн вместо 159 грн (–89,01 грн, –56%)

Скидки до 63% на бытовую химию в "Сильпо". Фото: "GoToShop"

Большая экономия на товарах для дома. Фото: "GoToShop"

Акционные цены на средства для дома и гигиены. Фото: "GoToShop"

Самая большая экономия будет на таблетках для посудомоечных машин.

Выгодные предложения на бытовую химию и товары для гигиены в "Сильпо" до 22 апреля. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная искусственным интеллектом

