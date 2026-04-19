До почти -270 грн на одном товаре: на что действуют скидки не менее 40% в "АТБ"

Самая большая экономия составит на колбасу

В сети "АТБ" действует выгодная акция — на ряд популярных товаров установлены скидки более 40%. Предложение охватывает как продукты питания, так и товары повседневного спроса, что позволяет существенно сэкономить на повседневных покупках.

В списке 10 предложений. Подробнее о нем написал "Телеграф".

Список акционных товаров:

Вафли "Своя Линия" с какао — 289,90 — 169,90 грн (–120,00 грн)

Конфеты "Своя Линия Волшебный веночек" — 175,99 — 104,90 грн (–71,09 грн)

Колбаса "Мясная лавка/Своя Линия Губернская" 420 г — 143,90 — 85,90 грн (–58,00 грн)

Мясосодержащий продукт "Колбасный ряд/Умный выбор Гурман с сыром" — 109,70 — 65,50 грн (–44,20 грн)

Мыло жидкое Safeguard 225 мл – 93,40 – 55,90 грн (–37,50 грн)

Приправа Kucharek 200 г – 45,90 – 27,50 грн (–18,40 грн)

Крем-мыло "Своя Линия" 0,9 л — 54,90 — 32,90 грн (–22,00 грн)

Колбаса "Салями Итальянская" — 665,59 — 398,89 грн (–266,70 грн)

Кетчуп "Чумак Мягкий" 350 г — 49,20 — 29,50 грн (–19,70 грн)

Кетчуп "Чумак к шашлыку" 350 г — 49,20 — 29,50 грн (–19,70 грн)

Список товаров и продуктов в "АТБ" со скидками не менее 40%.

Скидки продлятся до 21 апреля.

На чем удастся сэкономить почти 270 гривен в "АТБ" до 21 апреля.

