До почти -270 грн на одном товаре: на что действуют скидки не менее 40% в "АТБ"

Марина Бондаренко
"АТБ" снизил цены сразу на десяток товаров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Самая большая экономия составит на колбасу

В сети "АТБ" действует выгодная акция — на ряд популярных товаров установлены скидки более 40%. Предложение охватывает как продукты питания, так и товары повседневного спроса, что позволяет существенно сэкономить на повседневных покупках.

В списке 10 предложений. Подробнее о нем написал "Телеграф".

Список акционных товаров:

  • Вафли "Своя Линия" с какао — 289,90 — 169,90 грн (–120,00 грн)
  • Конфеты "Своя Линия Волшебный веночек" — 175,99 — 104,90 грн (–71,09 грн)
  • Колбаса "Мясная лавка/Своя Линия Губернская" 420 г — 143,90 — 85,90 грн (–58,00 грн)
  • Мясосодержащий продукт "Колбасный ряд/Умный выбор Гурман с сыром" — 109,70 — 65,50 грн (–44,20 грн)
  • Мыло жидкое Safeguard 225 мл – 93,40 – 55,90 грн (–37,50 грн)
  • Приправа Kucharek 200 г – 45,90 – 27,50 грн (–18,40 грн)
  • Крем-мыло "Своя Линия" 0,9 л — 54,90 — 32,90 грн (–22,00 грн)
  • Колбаса "Салями Итальянская" — 665,59 — 398,89 грн (–266,70 грн)
  • Кетчуп "Чумак Мягкий" 350 г — 49,20 — 29,50 грн (–19,70 грн)
  • Кетчуп "Чумак к шашлыку" 350 г — 49,20 — 29,50 грн (–19,70 грн)
Скидки от 40% на продукты и товары в "АТБ" до 21 апреля
Список товаров и продуктов в "АТБ" со скидками не менее 40%. Фото: скриншот из магазина

Скидки продлятся до 21 апреля.

На чем удастся сэкономить почти 270 гривен в "АТБ" до 21 апреля. Фото: ифнографика "Телеграфа", сгенерированная искусственным интеллектом

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" вполовину подешевела популярная бытовая химия.

