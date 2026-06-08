Зачем выдвигать условия Путину, на которые он не пойдет: Кулеба объяснил тайный замысел

Новый мирный план готовит диалог с Москвой в определенном ключе

Мирный план, который Великобритания, Франция и Германия предлагают в качестве основы для переговоров по Украине, призван не убедить Кремль немедленно сесть за стол переговоров, а продемонстрировать единство Запада и подготовить диалог с Россией с позиции силы.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на своем YouTube-канале. Такой подход предполагает прекращение огня, гарантии безопасности для Украины и сохранение давления на Москву до завершения войны.

"Эта же история точно не о том, что Путин согласится на эти переговоры. Это заявление говорит Путину: "Мы с Украиной и ты не должен рассчитывать, что мы ее оставим или что ты можешь использовать нас против нее", – сказал он.

Дмитрий Кулеба. Фото: Getty Images

Дипломат объяснил, что эти заявления – попытка подготовить почву для переговоров с позиции силы.

Какие условия Европа выдвигает России

Великобритания, Франция и Германия выработали окончательные условия, которые должны быть выполнены для перемирия. Они не максималистские — например, не требуют от России вывести войска с украинской территории.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": "Трамп едет в Европу: какой план подготовили Украина и союзники"

Это конструктивная рамка, которую можно показать Трампу и его команде, чтобы они хотя бы частично ее поддержали. И это предложение, над которым стоило бы задуматься Москве.

Во-первых, речь идет о немедленном и полном прекращении огня.

Во-вторых, именно текущая линия столкновения должна являться отправной точкой для переговоров.

"Международные границы нельзя менять силой, а суверенное право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и союзы должно полностью уважаться", — говорится в декларации.

В-третьих, Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, включая западные войска в определенных заранее местах.

В-четвертых, российские активы будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует Украине ущерб, причиненный войной.

В-пятых, европейские интересы должны быть защищены в любом соглашении.

"Элементы любых переговоров, связанных с ЕС и НАТО, будут нуждаться в согласии ЕС и его государств-членов и союзников по НАТО соответственно", — настаивают партнеры.

Напомним, несмотря на многочисленные мирные инициативы Запада и Украины, главным препятствием для завершения войны остается нежелание Кремля прекращать агрессию. В то же время, по оценкам экспертов, Россия все больше сталкивается с экономическими проблемами. По прогнозу европейского дипломата, Москва все равно готова продолжать войну, по крайней мере, до 2027 года.