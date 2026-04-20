Только не в "Сильпо": где купить подсолнечное масло на десятки гривен дешевле

На популярном товаре можно значительно сэкономить

Цены на одно и то же масло в разных супермаркетах могут сильно отличаться. Покупатели рискуют переплатить чуть ли не треть стоимости на каждой бутылке.

"Телеграф" провел мониторинг цен на подсолнечное масло в популярных сетях "АТБ", "Сильпо" и "Фора". Рассказываем, где искать выгоду, а где вы оставите лишние деньги.

Сколько стоит подсолнечное масло в "Форе"

В "Форе" зафиксирована самая низкая цена на рынке для бюджетного сегмента, однако премиальные позиции здесь кусаются:

"Звездный выбор" (рафинированная, 0,85 л) — 73,50 грн

(рафинированная, 0,85 л) — "Звездный выбор" (нерафинированная, 0,85 л) — 76,90 грн

(нерафинированная, 0,85 л) — "Олейна" (рафинированная, 0,85 л) — 86,90 грн

(рафинированная, 0,85 л) — "Чумак" (рафинированный/нерафинированный, 0,9 л) — 94,90 грн (акционная цена)

(рафинированный/нерафинированный, 0,9 л) — (акционная цена) "Чумак" (рафинированная, 0,5 л) — 63,70 грн

(рафинированная, 0,5 л) — "Щедрый Дар" (рафинированная/нерафинированная, 0,85 л) — 96,70 грн

(рафинированная/нерафинированная, 0,85 л) — "Стожар" (рафинированная, 0,85 л) — 97,70 грн

(рафинированная, 0,85 л) — "Королевский вкус" (рафинированная, 1 л) — 101,00 грн

Цены на масло в магазине "Фора"

Цена на подсолнечное масло в "АТБ"

Сеть "АТБ" предлагает самые низкие цены на известные торговые марки:

"Умный выбор" (рафинированная, 0,85 л) — 73,52 грн

(рафинированная, 0,85 л) — "Умный выбор" (нерафинированная, 0,85 л) — 77,02 грн

(нерафинированная, 0,85 л) — "Своя линия" (рафинированная/нерафинированная, 0,9 л) — 79,90 грн

(рафинированная/нерафинированная, 0,9 л) — "Олейна Традиционная" (рафинированная, 0,85 л) — 86,90 грн

(рафинированная, 0,85 л) — "Щедрый Дар" (рафинированная/нерафинированная, 0,85 л) — 92,01 грн

(рафинированная/нерафинированная, 0,85 л) — "Стожар" (рафинированная, 0,85 л) — 93,03 грн

(рафинированная, 0,85 л) — "Чумак Золотая" (рафинированная, 0,9 л) — 94,90 грн

Цены на масло в магазине "АТБ"

Цены на подсолнечное масло в "Сильпо"

По результатам мониторинга "Сильпо" оказалось самой дорогой площадкой для покупки масла. Даже акционные предложения здесь часто дороже обычных цен в АТБ:

"Полная Чаша" (рафинированная, 0,85 л) — 73,99 грн

(рафинированная, 0,85 л) — "Премия" (рафинированная, 0,85 л) — 79,99 грн.

(рафинированная, 0,85 л) — "Премия" (нерафинированная вымороженная, 0,85 л) — 94,99 грн

(нерафинированная вымороженная, 0,85 л) — "Щедрый Дар" (рафинированная/нерафинированная, 0,85 л) — 95,49 грн

(рафинированная/нерафинированная, 0,85 л) — "Стожар" (рафинированная, 0,85 л) — 96,99 грн

(рафинированная, 0,85 л) — "Олейна" (прессованная, 0,85 л) — 97,49 грн

(прессованная, 0,85 л) — "Олейна Традиционная" (рафинированная, 0,85 л) — 99,00 грн

(рафинированная, 0,85 л) — "Чумак" (рафинированная/нерафинированная, 0,9 л) — 99,00 грн

(рафинированная/нерафинированная, 0,9 л) — "Майола" (нерафинированная, 0,85 л) — 114,00 грн

Цены на масло в магазине "Сільпо"

Где купить дешевле

Если вы привыкли к брендам "Щедрый Дар" или "Стожар", лучше идти в АТБ — там вы сэкономите от 3 до 5 гривен на каждой бутылке по сравнению с Сильпо или Форой. Если же бренд не имеет значения и нужно просто самое дешевое масло – Фора предлагает минимальную цену в 73,50 грн.

