Только не в "Сильпо": где купить подсолнечное масло на десятки гривен дешевле
На популярном товаре можно значительно сэкономить
Цены на одно и то же масло в разных супермаркетах могут сильно отличаться. Покупатели рискуют переплатить чуть ли не треть стоимости на каждой бутылке.
"Телеграф" провел мониторинг цен на подсолнечное масло в популярных сетях "АТБ", "Сильпо" и "Фора". Рассказываем, где искать выгоду, а где вы оставите лишние деньги.
Сколько стоит подсолнечное масло в "Форе"
В "Форе" зафиксирована самая низкая цена на рынке для бюджетного сегмента, однако премиальные позиции здесь кусаются:
- "Звездный выбор" (рафинированная, 0,85 л) — 73,50 грн
- "Звездный выбор" (нерафинированная, 0,85 л) — 76,90 грн
- "Олейна" (рафинированная, 0,85 л) — 86,90 грн
- "Чумак" (рафинированный/нерафинированный, 0,9 л) — 94,90 грн (акционная цена)
- "Чумак" (рафинированная, 0,5 л) — 63,70 грн
- "Щедрый Дар" (рафинированная/нерафинированная, 0,85 л) — 96,70 грн
- "Стожар" (рафинированная, 0,85 л) — 97,70 грн
- "Королевский вкус" (рафинированная, 1 л) — 101,00 грн
Цена на подсолнечное масло в "АТБ"
Сеть "АТБ" предлагает самые низкие цены на известные торговые марки:
- "Умный выбор" (рафинированная, 0,85 л) — 73,52 грн
- "Умный выбор" (нерафинированная, 0,85 л) — 77,02 грн
- "Своя линия" (рафинированная/нерафинированная, 0,9 л) — 79,90 грн
- "Олейна Традиционная" (рафинированная, 0,85 л) — 86,90 грн
- "Щедрый Дар" (рафинированная/нерафинированная, 0,85 л) — 92,01 грн
- "Стожар" (рафинированная, 0,85 л) — 93,03 грн
- "Чумак Золотая" (рафинированная, 0,9 л) — 94,90 грн
Цены на подсолнечное масло в "Сильпо"
По результатам мониторинга "Сильпо" оказалось самой дорогой площадкой для покупки масла. Даже акционные предложения здесь часто дороже обычных цен в АТБ:
- "Полная Чаша" (рафинированная, 0,85 л) — 73,99 грн
- "Премия" (рафинированная, 0,85 л) — 79,99 грн.
- "Премия" (нерафинированная вымороженная, 0,85 л) — 94,99 грн
- "Щедрый Дар" (рафинированная/нерафинированная, 0,85 л) — 95,49 грн
- "Стожар" (рафинированная, 0,85 л) — 96,99 грн
- "Олейна" (прессованная, 0,85 л) — 97,49 грн
- "Олейна Традиционная" (рафинированная, 0,85 л) — 99,00 грн
- "Чумак" (рафинированная/нерафинированная, 0,9 л) — 99,00 грн
- "Майола" (нерафинированная, 0,85 л) — 114,00 грн
Где купить дешевле
Если вы привыкли к брендам "Щедрый Дар" или "Стожар", лучше идти в АТБ — там вы сэкономите от 3 до 5 гривен на каждой бутылке по сравнению с Сильпо или Форой. Если же бренд не имеет значения и нужно просто самое дешевое масло – Фора предлагает минимальную цену в 73,50 грн.
