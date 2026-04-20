Тільки не в "Сільпо": де купити олію на десятки гривень дешевше

Марина Іщенко
Соняшникова олія продається за різними цінами. Фото Колаж "Телеграф"

На популярному товарі можна значно зекономити

Ціни на одну й ту саму олію в різних супермаркетах можуть сильно відрізнятися. Покупці ризикують переплатити ледь не третину вартості на кожній пляшці.

"Телеграф" провів моніторинг цін на соняшникову олію в популярних мережах "АТБ", "Сільпо" та "Фора". Розповідаємо, де шукати вигоду, а де ви залишите зайві гроші.

Скільки коштує соняшникова олія у "Форі"

У "Форі" зафіксовано найнижчу ціну на ринку для бюджетного сегмента, проте преміальні позиції тут кусаються:

  • "Зірковий вибір" (рафінована, 0,85 л) — 73,50 грн
  • "Зірковий вибір" (нерафінована, 0,85 л) — 76,90 грн
  • "Олейна" (рафінована, 0,85 л) — 86,90 грн
  • "Чумак" (рафінована/нерафінована, 0,9 л) — 94,90 грн (акційна ціна)
  • "Чумак" (рафінована, 0,5 л) — 63,70 грн
  • "Щедрий Дар" (рафінована/нерафінована, 0,85 л) — 96,70 грн
  • "Стожар" (рафінована, 0,85 л) — 97,70 грн
  • "Королівський смак" (рафінована, 1 л) — 101,00 грн
Ціна на соняшникову олію в "АТБ"

Мережа "АТБ" пропонує найнижчі ціни на відомі торгові марки:

  • "Розумний вибір" (рафінована, 0,85 л) — 73,52 грн
  • "Розумний вибір" (нерафінована, 0,85 л) — 77,02 грн
  • "Своя лінія" (рафінована/нерафінована, 0,9 л) — 79,90 грн
  • "Олейна Традиційна" (рафінована, 0,85 л) — 86,90 грн
  • "Щедрий Дар" (рафінована/нерафінована, 0,85 л) — 92,01 грн
  • "Стожар" (рафінована, 0,85 л) — 93,03 грн
  • "Чумак Золота" (рафінована, 0,9 л) — 94,90 грн
Ціни на соняшникову олію в "Сільпо"

За результатами моніторингу, "Сільпо" виявилося найдорожчим майданчиком для покупки олії. Навіть акційні пропозиції тут часто дорожчі за звичайні ціни в АТБ:

  • "Повна Чаша" (рафінована, 0,85 л) — 73,99 грн
  • "Премія" (рафінована, 0,85 л) — 79,99 грн
  • "Премія" (нерафінована виморожена, 0,85 л) — 94,99 грн
  • "Щедрий Дар" (рафінована/нерафінована, 0,85 л) — 95,49 грн
  • "Стожар" (рафінована, 0,85 л) — 96,99 грн
  • "Олейна" (пресована, 0,85 л) — 97,49 грн
  • "Олейна Традиційна" (рафінована, 0,85 л) — 99,00 грн
  • "Чумак" (рафінована/нерафінована, 0,9 л) — 99,00 грн
  • "Майола" (нерафінована, 0,85 л) — 114,00 грн
Де купити дешевше

Якщо ви звикли до брендів "Щедрий Дар" чи "Стожар", найкраще йти в АТБ — там ви зекономите від 3 до 5 гривень на кожній пляшці порівняно з Сільпо чи Форою. Якщо ж бренд не має значення і потрібна просто найдешевша олія — Фора пропонує мінімальну ціну в 73,50 грн.

