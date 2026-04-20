Тільки не в "Сільпо": де купити олію на десятки гривень дешевше

На популярному товарі можна значно зекономити

Ціни на одну й ту саму олію в різних супермаркетах можуть сильно відрізнятися. Покупці ризикують переплатити ледь не третину вартості на кожній пляшці.

"Телеграф" провів моніторинг цін на соняшникову олію в популярних мережах "АТБ", "Сільпо" та "Фора". Розповідаємо, де шукати вигоду, а де ви залишите зайві гроші.

Скільки коштує соняшникова олія у "Форі"

У "Форі" зафіксовано найнижчу ціну на ринку для бюджетного сегмента, проте преміальні позиції тут кусаються:

"Зірковий вибір" (рафінована, 0,85 л) — 73,50 грн

(рафінована, 0,85 л) — "Зірковий вибір" (нерафінована, 0,85 л) — 76,90 грн

(нерафінована, 0,85 л) — "Олейна" (рафінована, 0,85 л) — 86,90 грн

(рафінована, 0,85 л) — "Чумак" (рафінована/нерафінована, 0,9 л) — 94,90 грн (акційна ціна)

(рафінована/нерафінована, 0,9 л) — (акційна ціна) "Чумак" (рафінована, 0,5 л) — 63,70 грн

(рафінована, 0,5 л) — "Щедрий Дар" (рафінована/нерафінована, 0,85 л) — 96,70 грн

(рафінована/нерафінована, 0,85 л) — "Стожар" (рафінована, 0,85 л) — 97,70 грн

(рафінована, 0,85 л) — "Королівський смак" (рафінована, 1 л) — 101,00 грн

Ціни на олію в магазині "Фора"

Ціна на соняшникову олію в "АТБ"

Мережа "АТБ" пропонує найнижчі ціни на відомі торгові марки:

"Розумний вибір" (рафінована, 0,85 л) — 73,52 грн

(рафінована, 0,85 л) — "Розумний вибір" (нерафінована, 0,85 л) — 77,02 грн

(нерафінована, 0,85 л) — "Своя лінія" (рафінована/нерафінована, 0,9 л) — 79,90 грн

(рафінована/нерафінована, 0,9 л) — "Олейна Традиційна" (рафінована, 0,85 л) — 86,90 грн

(рафінована, 0,85 л) — "Щедрий Дар" (рафінована/нерафінована, 0,85 л) — 92,01 грн

(рафінована/нерафінована, 0,85 л) — "Стожар" (рафінована, 0,85 л) — 93,03 грн

(рафінована, 0,85 л) — "Чумак Золота" (рафінована, 0,9 л) — 94,90 грн

Ціни на олію в магазині "АТБ"

Ціни на соняшникову олію в "Сільпо"

За результатами моніторингу, "Сільпо" виявилося найдорожчим майданчиком для покупки олії. Навіть акційні пропозиції тут часто дорожчі за звичайні ціни в АТБ:

"Повна Чаша" (рафінована, 0,85 л) — 73,99 грн

(рафінована, 0,85 л) — "Премія" (рафінована, 0,85 л) — 79,99 грн

(рафінована, 0,85 л) — "Премія" (нерафінована виморожена, 0,85 л) — 94,99 грн

(нерафінована виморожена, 0,85 л) — "Щедрий Дар" (рафінована/нерафінована, 0,85 л) — 95,49 грн

(рафінована/нерафінована, 0,85 л) — "Стожар" (рафінована, 0,85 л) — 96,99 грн

(рафінована, 0,85 л) — "Олейна" (пресована, 0,85 л) — 97,49 грн

(пресована, 0,85 л) — "Олейна Традиційна" (рафінована, 0,85 л) — 99,00 грн

(рафінована, 0,85 л) — "Чумак" (рафінована/нерафінована, 0,9 л) — 99,00 грн

(рафінована/нерафінована, 0,9 л) — "Майола" (нерафінована, 0,85 л) — 114,00 грн

Ціни на олію в магазині "Сільпо"

Де купити дешевше

Якщо ви звикли до брендів "Щедрий Дар" чи "Стожар", найкраще йти в АТБ — там ви зекономите від 3 до 5 гривень на кожній пляшці порівняно з Сільпо чи Форою. Якщо ж бренд не має значення і потрібна просто найдешевша олія — Фора пропонує мінімальну ціну в 73,50 грн.

