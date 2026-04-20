Тільки не в "Сільпо": де купити олію на десятки гривень дешевше
На популярному товарі можна значно зекономити
Ціни на одну й ту саму олію в різних супермаркетах можуть сильно відрізнятися. Покупці ризикують переплатити ледь не третину вартості на кожній пляшці.
"Телеграф" провів моніторинг цін на соняшникову олію в популярних мережах "АТБ", "Сільпо" та "Фора". Розповідаємо, де шукати вигоду, а де ви залишите зайві гроші.
Скільки коштує соняшникова олія у "Форі"
У "Форі" зафіксовано найнижчу ціну на ринку для бюджетного сегмента, проте преміальні позиції тут кусаються:
- "Зірковий вибір" (рафінована, 0,85 л) — 73,50 грн
- "Зірковий вибір" (нерафінована, 0,85 л) — 76,90 грн
- "Олейна" (рафінована, 0,85 л) — 86,90 грн
- "Чумак" (рафінована/нерафінована, 0,9 л) — 94,90 грн (акційна ціна)
- "Чумак" (рафінована, 0,5 л) — 63,70 грн
- "Щедрий Дар" (рафінована/нерафінована, 0,85 л) — 96,70 грн
- "Стожар" (рафінована, 0,85 л) — 97,70 грн
- "Королівський смак" (рафінована, 1 л) — 101,00 грн
Ціна на соняшникову олію в "АТБ"
Мережа "АТБ" пропонує найнижчі ціни на відомі торгові марки:
- "Розумний вибір" (рафінована, 0,85 л) — 73,52 грн
- "Розумний вибір" (нерафінована, 0,85 л) — 77,02 грн
- "Своя лінія" (рафінована/нерафінована, 0,9 л) — 79,90 грн
- "Олейна Традиційна" (рафінована, 0,85 л) — 86,90 грн
- "Щедрий Дар" (рафінована/нерафінована, 0,85 л) — 92,01 грн
- "Стожар" (рафінована, 0,85 л) — 93,03 грн
- "Чумак Золота" (рафінована, 0,9 л) — 94,90 грн
Ціни на соняшникову олію в "Сільпо"
За результатами моніторингу, "Сільпо" виявилося найдорожчим майданчиком для покупки олії. Навіть акційні пропозиції тут часто дорожчі за звичайні ціни в АТБ:
- "Повна Чаша" (рафінована, 0,85 л) — 73,99 грн
- "Премія" (рафінована, 0,85 л) — 79,99 грн
- "Премія" (нерафінована виморожена, 0,85 л) — 94,99 грн
- "Щедрий Дар" (рафінована/нерафінована, 0,85 л) — 95,49 грн
- "Стожар" (рафінована, 0,85 л) — 96,99 грн
- "Олейна" (пресована, 0,85 л) — 97,49 грн
- "Олейна Традиційна" (рафінована, 0,85 л) — 99,00 грн
- "Чумак" (рафінована/нерафінована, 0,9 л) — 99,00 грн
- "Майола" (нерафінована, 0,85 л) — 114,00 грн
Де купити дешевше
Якщо ви звикли до брендів "Щедрий Дар" чи "Стожар", найкраще йти в АТБ — там ви зекономите від 3 до 5 гривень на кожній пляшці порівняно з Сільпо чи Форою. Якщо ж бренд не має значення і потрібна просто найдешевша олія — Фора пропонує мінімальну ціну в 73,50 грн.
