Экономия 300 грн на одном чеке: в АТБ обвалили цены на базовые продукты (список)

Некоторые позиции сейчас дешевле почти в два раза

Сеть супермаркетов "АТБ" продолжает еженедельные акции, "срезая" ценники на популярные товары. Зная о выгодных предложениях заранее, всего за один поход в магазин можно сэкономить кругленькую сумму.

"Телеграф" рассказывает о том, сколько выгоды можно получить, собрав продуктовую корзинку из исключительно акционных товаров. Для этого мы взяли одни из самых популярных позиций, которые украинцы покупают регулярно.

Товары по акции:

Нектар "Садочек" (0.95 л.) 34 гривны вместо 55 (скидка 37%);

Яйца куриные "Квочка" (10 шт. 1категория) 78 гривен вместо 82 (скидка 4%);

Кофе растворимый "Черная Карта" (250 г.) 301 гривна вместо 532 (скидка 43%);

Молоко "Яготинское" (900 мл.) 52 гривны вместо 65 (скидка 17%);

Масло сливочное (180 г.) 70 гривен вместо 119 (скидка 40%).

Экономия на наборе продуктов — 318 гривен. Акция продлится до 21 апреля (включительно)

Скидки в АТБ

Почему магазины устраивают скидки?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок товара Привлечение покупателей Сезонные распродажи

Кроме того, акции иногда могут быть применены к продуктам с приближающимся к концу сроком годности. Однако в большинстве случаев скидки являются продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.

