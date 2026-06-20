Буданов отказался от польского ордена. Что это за награда и кто еще сделал подобный шаг

Украина не соглашается с тем, чтобы любая другая страна диктовала ей, как относиться к собственной истории

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Он пошел на такой шаг после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Об этом Буданов сообщил в Telegram. Он подчеркнул, что Украина не указывает ни одному народу, как учить его историю. Поэтому Киев оставляет за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство.

"К сожалению, Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к недружественному акту по отношению к нашему народу, лишив Президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла. Безусловно, это подарок для московского агрессора, который тот обязательно использует против обеих наших стран", — пишет Буданов.

Буданов с наградой. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov

Он добавил, что решение Навроцкого "не о справедливости". Ордена Белого Орла, например, до сих пор не лишен итальянский фашистский диктатор и пособник Гитлера Бенито Муссолини.

"Как и любой украинец, я не могу оставаться в стороне и просто наблюдать за тем, как против наших граждан безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти. Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей", которым меня наградил в прошлом году Президент Польши", — отметил глава ОП.

Золотой офицерский крест ордена "За заслуги перед Польшей" Кирилла Буданова

Золотой офицерский крест ордена "За заслуги перед Польшей" — что это за награда

Золотой офицерский крест ордена "За заслуги перед Польшей" (пол. Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami или Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej) – это одна из самых высоких государственных наград Республики Польша, вручаемая иностранным гражданам и полякам. Им награждают за выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление партнерских отношений и заслуги в разных сферах деятельности. Решение о награждении Орденом принимается президентом Польши по представлению Министерства иностранных дел.

От польской награды также отказался Андрей Сибига

Глава МИД Украины заявил об отказе от высокой государственной награды Республики Польша – Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". Он пообещал вскоре вернуть Польше награду, которая ему была присвоена в октябре 2022 года.

Награда Сибиги. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

"Решение лишить Президента Украины ордена Белого орла — это стратегическая ошибка Президента Польши, от которой выиграет только Москва. Нам жаль, что эмоции возобладали в Варшаве и заставили польских политиков идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в сторону даже не Президента Зеленского, а прежде всего Украинского государства", — прокомментировал свое решение Сибига.

Почему Польша отозвала у Зеленского орден Белого орла

В конце мая Зеленский издал указ №440/2026, которым Отдельному центру специальных операций Север ССО ВСУ было предоставлено почетное наименование в честь Героев УПА. Это сделано "в целях восстановления исторических традиций национальной армии".

Польская сторона в свою очередь выразила протест против решения Зеленского и объяснила, что оно болезненно для поляков. Они крайне негативно относятся к УПА преимущественно из-за Волынской трагедии 1943-1944 годов, которую в Польше официально признали геноцидом польского гражданского населения.

После соответствующего указа президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Эту высшую награду Польше в апреле 2023 Зеленскому вручил предшественник Навроцкого Анджей Дуда.

Напомним, "Телеграф" пообщался с экспертами и узнал, какие последствия могут возникнуть от возможного лишения Зеленского ордена Белого Орла. Они указали на пять моментов.