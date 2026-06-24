Польша высоко оценила новый жест Зеленского, но проблемы на этом не закончились

Вместо президента делегацию Украины возглавит премьер-министр

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского не ехать на предстоящую Международную конференцию по восстановлению Украины в польском Гданьске является "жестом деэскалации напряжения", возникшего между лидерами двух стран. В то же время Польша ужесточила проверки для украинцев и начала чаще отказывать в защите.

Как подчеркнул Туск во время совместной пресс-конференции с главами правительств "Вышеградской группы", он не воспринимает решение Зеленского об отсутствии на конференции как проблему или "проявление охлаждения отношений". Он добавил, что возникло ненужное эмоциональное напряжение между президентами Украины и Польши, а также "неадекватные реакции с обеих сторон".

"Если речь идет обо мне, то я не разочарован. По моему мнению, это (отсутствие Зеленского, – ред.) означает, возможно, даже более успешное проведение конференции, без ненужного напряжения и воспринимаю это как жест деэскалации напряжения ", – сказал Туск.

Дональд Туск. Фото: Reuters

При этом глава польского правительства подчеркнул, что считает стратегической ошибкой дальнейшее углубление политиков обеих стран в конфликт. Он дал понять, что Варшава заинтересована в снижении градуса конфронтации и возвращении к конструктивному диалогу.

Что предшествовало

Напомним, 23 июня премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что она возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске. Зеленский решил не ехать в Польшу на фоне возникшего напряжения между ним и президентом страны Каролем Навроцким, который лишил главу Украины Ордена Белого Орла. Такое решение польский лидер принял по несогласию с решением Зеленского присвоить подразделению ССО имени Героев УПА.

Украинцы стали чаще сталкиваться с проблемами в Польше

Скандал между двумя странами отрицательно сказался на украинцах в Польше. Как пишет Wprost, украинцы, которые приезжают в соседнюю страну работать, все чаще получают отказ в статусе временной защиты PESEL UKR (идентификационный номер со специальным статусом временной защиты, что Польша ввела после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году). Чиновники проверяют, происходит ли заявитель из региона активных боевых действий.

Вместо PESEL UKR украинцам все чаще предоставляют PESEL NUE, что означает неурегулированное пребывание. Человек с такой записью в реестре фактически находится в Польше без легального статуса и может быть обязан покинуть страну.

Местные чиновники объясняют это тем, что на статус UKR имеют право только украинцы из регионов, где продолжаются активные боевые действия. Украинцы, прибывающие в Польшу по экономическим соображениям, не имеют права на статус временной защиты.

Украинец, у которого нет PESEL UKR, но легально находится в Польше, может трудоустроиться по упрощенным условиям. Однако на практике это сложнее. Кроме того, без статуса UKR ограничен доступ к медицине и социальным выплатам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трех сценариях от ИИ, какие отношения будут у Украины и Польши после скандала. Их три – оптимистичный, реалистичный и пессимистический.