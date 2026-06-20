Президент Польши будет доволен? Зеленский отреагировал на лишение Ордена (фото)

Награда вернется в Варшаву за считанные дни

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Польше Орден Белого орла. Только 19 июня президент Кароль Навроцкий лишил награды украинского лидера, а уже на следующий день она поехала в Варшаву.

Как сообщил Зеленский, отправил посылку с орденом "Новой почтой". Чтобы польский президент получил ее как можно скорее.

"Накануне господин президент Польши отметил, что Орден Белого Орла не является обычным знаком. Это символ высочайшего доверия Речи Посполитой. Он означает особую связь с Польским государством и особую благодарность народу", — говорится в сообщении.

Как видно на фото, опубликованных президентом, посылка с орденом поехала в Польшу "Новой почтой". То есть, польский лидер получит ее в течение недели.

Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу

Зеленский вернул Орден Белого Орла в Польшу

"Итак, если считаете, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить", — добавил Зеленский.

Напомним, что украинские чиновники массово начали отказываться от польских наград после лишения Зеленского Ордена Белого Орла. В частности:

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста Ордена "За заслуги Республики Польша".

глава МИД Украины Андрей Сибига отказался от Командорского креста со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский поставил ультиматум самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко.