Лукашенко переобулся в воздухе: что заставило главу Беларуси извиняться перед Зеленским

Эксперты проанализировали странные высказывания белорусского диктатора

В новом интервью глава Беларуси Александра Лукашенко неожиданно сменил тон насчет Украины и даже извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским. Примечательно, что разговор транслировался на 400 миллионов зрителей в 150 странах на английском и арабском языке и был ориентирован не на белорусскую аудиторию. Возникает вопрос: что же заставило Лукашенко изменить риторику в отношении Украины?

Об этом "Телеграф" спросил у экспертов.

Лукашенко боится прекращения диалога с Западом

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии "Телеграфу" заявил, что, прежде всего, Минск пытается сохранить для себя окно возможностей для будущего диалога с Западом, как с США, так и с европейскими странами.

"Поэтому в последнее время мы слышим заявления о миролюбии, недопустимости эскалации и даже элементы примирительной риторики в адрес Украины. Лукашенко явно хочет показать себя не участником конфликта, а политиком, который якобы сдерживает его дальнейшее расширение", – пояснил эксперт.

Он регулярно подчёркивает, что Путин фактически подталкивает Беларусь к более активному вовлечению в войну, тогда как сам Лукашенко этого не хочет, акцентировал политолог. "Сам факт подобных заявлений говорит о стремлении Минска дистанцироваться от наиболее рискованных сценариев и сформировать на Западе образ относительно самостоятельного игрока", – сказал политолог.

"Важно и то, что подобные сигналы адресованы не столько внутренней белорусской аудитории, сколько западным политикам, экспертному сообществу и англоязычным СМИ. Главная задача этой риторики — снизить международное давление на Минск, сохранить пространство для дипломатического манёвра и оставить возможность для будущей нормализации его отношений с Западом", – отметил политолог.

Дмитрий Болкунец

Минску необходим транзит для калийных удобрений

Политолог, юрист-международник Роман Еделев подчеркнул, что существует интрига относительно литовского разрешения на транзит белорусских калийных удобрений в морской порт в Клайпеде. Ведь США уже сняли санкции, но воспользоваться этим без транзита через Литву или Украину невозможно. Примирительную риторику Лукашенко для международной аудитории эксперт связывает именно с этим.

Роман Еделев

Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность" Михаил Гончар согласен с тем, что транзит для калийных удобрений является одной из причин резкой смены поведения белорусского диктатора.

"Минску необходимо восстановить экспортные потоки, прежде всего, калийных удобрений через Балтию и Украину. Насколько это важно, можно судить по тому, что Лукашенко уговорил администрацию США просить Киев и балтийские столицы разблокировать традиционные экспортные маршруты для белорусских минудобрений, которые также нужны и Трампу для повышения популярности среди американских фермеров незадолго до промежуточных выборов в ноябре", – напоминает он.

Фактор Китая играет немаловажную роль

Гончар также назвал еще одну важную причину – это учет интересов Китая. Пекин заинтересован, чтобы ветвь "Одного пояса, одного пути" через Россию и Беларусь в Европу исправно функционировала. Подразумевается контейнерный трафик китайской продукции в Европу.

Если вдруг Минск решит вступить в войну против Украины на стороне Москвы, это при нынешних технологических возможностях ВСУ означает логистическую катастрофу для трансбелорусского маршрута контейнерных перевозок из Китая, что совсем не нужно последнему.

Эксперт-международник также обратил внимание на недавний визит вице-президента КНР Хань Чжэна в Беларусь в личным поздравлением от главы страны Си Цзиньпина. Высокопоставленный чиновник подтвердил поддержку Китаем белорусского суверенитета, безопасности и развития. Отдельно отмечалось реализация договоренностей между главами государств и развитие проектов в рамках "Пояса и пути".

"В китайской системе власти вице-президент используется для передачи особо важных политических сигналов. Поэтому можно предположить, что Пекин стремился подтвердить, что Беларусь остается важным элементом китайской политики в Европе и ключевым звеном сухопутного маршрута "Пояса и пути", но при этом должно вести себя подобающим образом", – объяснил Гончар.

В отношениях Беларуси с Россией все сложно

Эксперт международник считает, что российская экономика идет ко дну и тянет туда же белорусскую. В I квартале 2026 года замедление экономики РФ уже негативно повлияло на белорусское производство и экспорт, более двух третей которого завязано на российский рынок. Партнеры из РФ не могут исправно платить за белорусскую продукцию, требуют скидок и отсрочек оплаты.

После потери доступа к балтийским и украинским маршрутам Беларусь практически полностью зависит от российской транспортной инфраструктуры, отмечает Гончар. Через порты РФ идет экспорт калийных удобрений, нефтепродуктов, значительная часть промышленной продукции. Россия прямо или косвенно контролирует логистику до 90% белорусского экспорта. Это означает, что Москва имеет мощный рычаг влияния на Минск, а значит диверсификация внешней торговли и логистики является необходимой.

"При этом следует понимать, что с точки зрения Кремля Беларусь имеет огромное стратегическое значение. Для Москвы её прямое участие в войне означало бы открытие второго фронта, дополнительного направления давления на север Украины и необходимость для Киева перераспределять военные ресурсы. Поэтому заинтересованность России в более глубоком вовлечении Минска выглядит вполне логичной", – считает Болкунец.

По мнению Еделева, Лукашенко не хочет окончательного превращения Беларуси в регион РФ и не соглашается с ролью обычного российского губернатора. Он пытается создавать впечатление, что имеет субъектность и может говорить что-то отличное от того, что говорит московская верхушка.

Визит Тихановской в Украину сработал?

Вместе с тем примечательно, что недавний визит Светланы Тихановской в Киев вызвал не очередную истерику, а примирительный тон. Что-то вроде родительских наставлений, типа дети могут ошибаться. Как отметил Еделев, похоже, у Лукашенко действительно есть надежда, что ему удастся снова выйти на прямой контакт с украинскими властями.

"Не следует игнорировать факт переориентации Киева на белорусскую оппозицию, конечно, вызывающую у Лукашенко негативную реакцию и при этом опасения, как бы он этого не скрывал", – заметил Гончар.

Стоит ли доверять заявлениям Лукашенко?

По мнению Болкунца, к заявлениям Лукашенко необходимо относиться крайне осторожно. За годы своего правления глава Беларуси неоднократно демонстрировал способность делать взаимоисключающие заявления буквально в течение нескольких минут.

"Иногда складывается впечатление, что в одном интервью он способен одновременно озвучить несколько несовместимых политических позиций. Поэтому серьёзный анализ должен опираться не на его слова, а на реальные действия", – объяснил белорусский эксперт.

По его словам, попытки искать в каждом высказывании Лукашенко стройную и последовательную логику заводят аналитиков в тупик. Некоторые его выступления порой больше напоминают материал для изучения специалистами профильных медицинских направлений.

В свою очередь Роман Еделев уверен, что высказывания Лукашенко – не искренние. По его мнению, чувствуется, что Беларусь сейчас находится в зависимой позиции. Он также отметил противоречивость заявлений руководителя соседней страны, который уже много лет в один день выступает в унисон с Кремлем, а уже на следующий – вразрез с политикой Москвы.

Что сказал глава Беларуси

Александр Лукашенко заявил в эфире Al Arabia, что возможно "переборщил", а его высказывания были реакцией на якобы слова Зеленского о возможных ударах по территории Беларуси и потенциальных целях в стране.

"Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить", – сказал Лукашенко.

Он добавил, что "если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова". Также глава Беларуси усомнился, стоило ли отвечать настолько резко, учитывая то, что он все-таки воюет.

"Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают. Тем более он прекрасно понимает, что со стороны Беларуси, и особенно с моей стороны, каких-то военных действий ждать не стоит", – резюмировал Лукашенко.

Ранее кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Черногор рассказал, действительно ли Беларусь хочет сменить сторону или это только политическая игра.