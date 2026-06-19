ЕС налаживает дипломатические контакты с Москвой. Зачем это Брюсселю

Президент Украины Владимир Зеленский просит Европу более активно участвовать в дипломатических усилиях

В ходе саммита Европейского совета в Брюсселе 18 июня президент Евросовета Антониу Кошта рассказал, что он попросил свой офис открыть дипломатический канал с Россией. Решение направлено на то, чтобы когда наступит подходящий момент, быть готовыми защищать интересы Евросоюза.

Об этом "Телеграфу" сообщил чиновник ЕС. По словам Кошты, речь идет о коротких контактах без обмена сутью и без переговоров — дипломаты выполняют дипломатическую работу.

О чем еще шла речь на встрече

Как известно, на этой неделе Европейский Совет согласовал открытие первого кластера разделов в переговорах по вступлению с Украиной. Это был важный, исторический этап, который положил конец длительному тупику в процессе вступления Украины.

Следующий этап – как можно быстрее открыть все остальные кластеры. По словам чиновника ЕС, вокруг Украины за столом Европейского совета существует новое чувство единства, и это подтверждается принятием выводов Европейского совета всеми 27 странами.

В ходе дебатов в Брюсселе лидеры также обсудили дипломатические усилия в поддержку Украины. Все усилия ЕС направлены в одном направлении — усилить Украину и усилить давление на Россию, учитывая предстоящие мирные переговоры.

"Президент Кошта подчеркнул необходимость быть уверенными в своих действиях по поддержке Украины и быть готовыми взять на себя ответственность, если и когда наступят надлежащие условия для взаимодействия с Россией, чтобы способствовать достижению справедливого и длительного мира, который также гарантирует интересы Европы.

Это также то, чего от нас просит президент Зеленский: чтобы Европа играла более активную роль в дипломатических усилиях.

Важнейший момент состоит в том, что европейцы остаются скоординированными по поводу того, как взаимодействовать с Россией и какой должна быть позиция ЕС. Роль президента Кошты состоит в обеспечении единства ЕС. Несколько лидеров также отметили, что в соответствии с договорами президент является естественным представителем интересов ЕС", — отметил собеседник "Телеграфа".

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