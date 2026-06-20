Президент Польщі буде задоволений? Зеленський відреагував на позбавлення Ордену (фото)

Президент України Володимир Зеленьский повернув Польщі Орден Білого орла. Цієї нагороди напередодні президент Кароль Навроцький позбавив українського лідера.

Як повідомив Зеленський, відправив посилку з орденом "Новою поштою". Аби польський президент отримав орден якмога швидше.

"Напередодні пан президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу", — йдеться у повідомленні.

Як видно на фото, які опублікував президент, посилка з орденом поїхала до Польщі "Новою Поштою". Тобто польский лідер отримає її протягом тижня.

Зеленський повернув Орден Білого Орла у Польщу

Зеленський повернув Орден Білого Орла у Польщу

"Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що українські топпосадовці масово почали відмовлятись від польських нагород після позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла. Зокрема:

очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".

посол України у Польщі Василь Боднар відмовився від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща".

Глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський поставив ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.