Президент Польщі буде задоволений? Зеленський відреагував на позбавлення Ордену (фото)
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Президент України Володимир Зеленьский повернув Польщі Орден Білого орла. Цієї нагороди напередодні президент Кароль Навроцький позбавив українського лідера.
Як повідомив Зеленський, відправив посилку з орденом "Новою поштою". Аби польський президент отримав орден якмога швидше.
"Напередодні пан президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу", — йдеться у повідомленні.
Як видно на фото, які опублікував президент, посилка з орденом поїхала до Польщі "Новою Поштою". Тобто польский лідер отримає її протягом тижня.
"Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", — додав Зеленський.
Нагадаємо, що українські топпосадовці масово почали відмовлятись від польських нагород після позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла. Зокрема:
- очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею".
- посол України у Польщі Василь Боднар відмовився від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща".
- Глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею".
Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський поставив ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку.